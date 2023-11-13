هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)

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حلّت ليلى عبد اللطيف مساء أمس الإثنين في حلقة خاصة مع الإعلامي نيشان عبر قناة "الجديد"، وأطلقت سلسلة من التوقعات.وقالت عبد اللطيف: "سنسمع ونرى من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلاما يفاجئ الجميع وخاصة المراقبين والمحللين السياسيين".وتابعت: "من جهة سنرى نصرالله بأنه حريص على البيت الداخلي ومن جهة أخرى سيقول كلاما يزلزل الداخل الاسرائيلي ويحمل اشارات تهديد واضحة".وعن إمكانية اندلاع حرب، أجابت عبد اللطيف: "الرد سيكون أقوى بكثير من حجم الجرائم والعدوان الاسرائيلي ولكن ليس الآن، لان المكان والتوقيت الذي سيدخل به "حزب الله" الحرب سيشكلان مُفاجئة لم يتوقعها أحد وسيشهد الجميع ان القيادة الحكيمة للحزب لن تسمح بأن نشهد تكرار سيناريو عام 2006، والحزب سيخرج منتصرا شامخا".واضافت: "المقاومة تملك شيئًا مفاجئًا "صغير الحجم وكبير الفعل" وسترد في الوقت المناسب ان حاولت اسرائيل شن الحرب على لبنان".للاطلاع على المقابلة كاملة شاهد الفيديو المُرفق