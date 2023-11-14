Advertisement

منوعات

بالفيديو: بركان يشق الأرض تحت مدينة أيسلندية... والسكان يخلونها على عجل

Lebanon 24
14-11-2023 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1130143-638355486690042113.png
Doc-P-1130143-638355486690042113.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواجه مدينة غريندافيك الأيسلندية الساحلية، الواقعة قرب العاصمة ريكيافيك، خطر الدمار الشامل بسبب بركان عنيف من المتوقع أن يثور قريبا.
 
 
وتم إخلاء المدينة التي يقطنها نحو 4000 نسمة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن تسببت حركة الصهارة تحت القشرة الأرضية في مئات الزلازل، ما قد يكون مقدمة لثوران بركاني.
Advertisement


وقال رئيس الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا فيدير رينيسون: "نحن قلقون للغاية بشأن جميع المنازل والبنى التحتية في المنطقة"، مضيفا: "الصهارة الآن على عمق ضحل للغاية، لذلك نتوقع ثورانا في غضون ساعات قليلة على أقرب تقدير، ولكن على الأقل في غضون بضعة أيام".


وتقع غريندافيك على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة، وهي قريبة من محطة سفارتسينجي للطاقة الحرارية الأرضية، وتعد المورد الرئيسي للكهرباء والمياه لثلاثين ألف شخص من سكان شبه جزيرة ريكيانيس.
 
 
كما تقع بالقرب من منتجع بلو لاغون الحراري الأرضي، وهو مقصد سياحي شهير جرى إغلاقه مؤقتا كإجراء احترازي.

ورفعت السلطات أيضا حالة تأهب الطيران إلى اللون البرتقالي، مما يشير إلى زيادة خطر حدوث ثوران بركاني. وتشكل الانفجارات البركانية خطرا جسيما على الطيران لأنها يمكن أن تنفث رمادا شديد الكشط في الغلاف الجوي، حيث يمكن أن يتسبب بتعطل المحركات النفاثة، وإتلاف أنظمة التحكم في الطيران وتقليل الرؤية.


في يوليو، حدث ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكيانيس، عندما انفتح شق بين جبال فاجرادالسفيال وكيلير. وهذه المرة الثالثة خلال 3 سنوات يثور فيها بركان فاجرادالسفيال. (RT)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:33 | 2023-11-14
02:31 | 2023-11-14
02:03 | 2023-11-14
01:20 | 2023-11-14
00:57 | 2023-11-14
23:47 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24