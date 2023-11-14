Advertisement

منوعات

"جون سينا يتضامن مع طفل فلسطيني"... اليكم الحقيقة

Lebanon 24
14-11-2023 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1130193-638355571309915955.jpeg
Doc-P-1130193-638355571309915955.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بينما تشهد عدة مدن بالعالم تظاهرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يشهد قتالا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في ظل مأساة إنسانيّة غير مسبوقة، تنتشر الأخبار المضللة والكثير من الشائعات منذ بدء الحرب.
 
Advertisement
فقد انتشر فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر المصارع الأميركي جون سينا يلقي التحية على عائلة فلسطينية بعد انتهائه من مباراته، تعبيراً عن تضامنه مع سكان غزّة.
ادعاء غير صحيح
 
ويظهر في الفيديو المصارع الشهير يخرج من حلبة المصارعة ويلقي التحية على طفل يبدو أنه مقعد يجلس في الصفوف الأمامية.
إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو قديم وهو من العام 2018 للمصارع وهو يلقي التحيّة على طفل من مؤسسة تُعنى بتحقيق أحلام الصغار المرضى، وفق ما أكده موقع "ميزان فرانس برس".
"يدعم القضية الفلسطينية"
 
وجاء في التعليقات المرافقة "جون سينا يدعم القضية الفلسطينية ويسلم على عائلة فلسطينية أمام الجمهور الأميركي".
هذا وانتشر الفيديو حاصداً آلاف المشاركات وملايين المشاهدات على فيسبوك ومنصة أكس في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بشكل غير مسبوق.
يشار إلى أن الحرب التي دخلت يومها الـ 39 بين إسرائيل وحماس أدت حتى الساعة إلى مقتل 11 الفا و240 فلسطينيا، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة، بينهم أكثر من 4600 طفل.
أما على الجانب الإسرائيلي فسقط 1200 قتيل إثر الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر. فيما احتجزت الحركة نحو 240 شخصاً لا تزال المفاوضات جارية بشأنهم من أجل إطلاق سراحهم. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:13 | 2023-11-14
03:33 | 2023-11-14
02:31 | 2023-11-14
02:03 | 2023-11-14
01:46 | 2023-11-14
01:20 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24