"جون سينا يتضامن مع طفل فلسطيني"... اليكم الحقيقة

بينما تشهد عدة مدن بالعالم تظاهرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يشهد قتالا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في ظل مأساة إنسانيّة غير مسبوقة، تنتشر الأخبار المضللة والكثير من الشائعات منذ بدء الحرب.

Advertisement

فقد انتشر فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر المصارع الأميركي جون سينا يلقي التحية على عائلة فلسطينية بعد انتهائه من مباراته، تعبيراً عن تضامنه مع سكان غزّة.

ادعاء غير صحيح

ويظهر في الفيديو المصارع الشهير يخرج من حلبة المصارعة ويلقي التحية على طفل يبدو أنه مقعد يجلس في الصفوف الأمامية.

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو قديم وهو من العام 2018 للمصارع وهو يلقي التحيّة على طفل من مؤسسة تُعنى بتحقيق أحلام الصغار المرضى، وفق ما أكده موقع "ميزان فرانس برس".

"يدعم القضية الفلسطينية"

وجاء في التعليقات المرافقة "جون سينا يدعم القضية الفلسطينية ويسلم على عائلة فلسطينية أمام الجمهور الأميركي".

هذا وانتشر الفيديو حاصداً آلاف المشاركات وملايين المشاهدات على فيسبوك ومنصة أكس في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن الحرب التي دخلت يومها الـ 39 بين إسرائيل وحماس أدت حتى الساعة إلى مقتل 11 الفا و240 فلسطينيا، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بغزة، بينهم أكثر من 4600 طفل.

أما على الجانب الإسرائيلي فسقط 1200 قتيل إثر الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر. فيما احتجزت الحركة نحو 240 شخصاً لا تزال المفاوضات جارية بشأنهم من أجل إطلاق سراحهم. (العربية)