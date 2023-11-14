ارتداها منذ 40 عاما.. بيع سترة مايكل جاكسون بـ300 ألف دولار

بيع جاكيت جلد يجمع بين اللونين الأبيض والأسود ارتداه النجم الراحل مايكل جاكسون في إعلان تجاري عام 1984 ويقدر سعر الجاكيت بمبلغ 306 آلاف دولار.

وكان من المتوقع أن يباع جاكيت جاكسون بمبلغ يصل إلى 488 ألف دولار، في حين توقع دليل أسعار مايكل أن يصل إلى 73 ألف دولار.

وأدرجت شركة Propstore للمزادات الجاكيت ضمن العناصر المرتبطة بأساطير موسيقية أخرى مثل إيمي واينهاوس، وجورج مايكل، وفرقة البيتلز، وديفيد باوي، وإلفيس.

وفى نفس المزاد تم بيع الجاكيت الجلد والجينز الذى ارتداه جورج مايكل في فيديو "كنت أعرف أنك تنتظرني (من أجلي)" مع أريثا فرانكلين بمبلغ 115 ألف دولار.

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كما بيعت خصلة شعر ارتدتها النجمة إيمي واينهاوس أثناء تصوير فيديو كليب بعنوان "أنت تعلم أنني لست جيدة" بحوالي 23 ألف دولار.

وفى مزاد آخر تم بيع قفاز مرصع بالكريستال ارتداه ملك البوب خلال جولة جاكسون فيكتوري عام 1984 مقابل 190 ألف دولار في مزاد، ويقال إن كيم كارداشيان أنفقت أكثر من 65 ألف دولار في عام 2019 بالحصول على جاكيت ظهر به المغنى الراحل فى فيديو أغنية "Thriller" كهدية عيد الميلاد لابنتها.