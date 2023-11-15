فنان أميركي يعرض أسماء ضحايا أطفال غزة خلال حفله الغنائي

دخل مغني الراب الأميركي الشهير ريد فيل إلى حفله في مهرجان Camp Flog Gnaw، متوشحا بالكوفية الفلسطينية أمام مئات من الحضور في ولاية لوس أنجلوس.

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وفي خطوة غير متوقعة، تطرق النجم الشاب بحديثه أمام محبيه إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يجري من أعمال وحشية، وفق قوله.

كما لم يكتفِ بذلك بل عرض فيل عبر شاشة عملاقة أسماء الأطفال الفلسطينيين الضحايا الذين قضوا بالغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد في القطاع قبل 40 يوماً.

كذلك طالب جمهوره المتواجد في الحفل بضرورة الضغط على نوابهم والمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على الفلسطينيين.

ثم صرخ بصوت واحد مع الحاضرين هاتفاً: "فلسطين حرة"، وطالبهم بفتح بث مباشر من هواتفهم، إضافة إلى رفعه العلم الفلسطيني، رغبة منه في دعم القضية وإيصال صوتها للعالم كله، بحسب تعبيره.

(العربية)