في الـ 2024.. هذا البرج سيكون محظوظاً

Advertisement

هل يُشكل عام 2024 بالنسبة لمولود برج الثور انعطافاً كبيراً وبدايات جديدة ويدخل عاماً من التغييرات الكبيرة ترفع من حظوظه في كل المجالات؟إليكم توقعات مولود برج الثور في العام 2024:توقعات برج الثور في الحب 2024ستستمر التقلبات في علاقات الحب مما يؤدي إلى زيادة التوتر بشكل متكرر في العلاقة وسيكون هناك سوء فهم. إذا لم تتمكن من التعامل معها في الوقت المناسب، فقد تنتهي العلاقة. في هذا العام، عليك أن تفكر في مدى معرفتك بحبيبك الذي تعشقه؛ هذا أمر بالغ الأهمية لأنه إذا كان حبك جديداً، فقد تتعرض للخيانة في الحب. ونتيجة لذلك، كن حذراً وافتح عينيك وألقي نظرة حولك لتعرف الحقائق.حاول أن تتعلم كل ما يمكن معرفته عن الشخص الذي تحبه حتى لا تكون هناك مشاكل في المستقبل ويمكنك الاستمتاع بحياتك العاطفية على أكمل وجه. الأشهر من آب إلى تشرين الأول مثالية لشؤون الحب الخاصة بك. إذا كنت عازباً، فقد يدخل الحب حياتك خلال هذه الفترة، وإذا كنت بالفعل في ارتباط حب، فقد يزيد الحب في شراكتكما وسوف ينمو ارتباطك، وستكون قادراً على تخصيص الوقت الكافي لبعضكما البعض.من المتوقع أن يكون عام 2024 محظوظاً للحياة الزوجية لمواليد برج الثور. سوف يملأ كوكب الزهرة وعطارد شريك حياتك بالحب في بداية العام من خلال البقاء في منزلك السابع. في الزواج، سوف يصبح حبك أنت وزوجك أقوى. هناك أيضاً إمكانية الرومانسية. ستكون الفترة من كانون الثاني إلى آذار . سوف تقترب أنت وشريكك. ستشارك أيضاً بنشاط في الأحداث المتعلقة بالعائلة وستظهر كشريك الحياة الحقيقي لبعضكما البعض.قد يواجه شريك حياتك مشاكل صحية بين كانون الثاني وشباط، ثم مرة أخرى بين آب وتشرين الأول، لذا يجب عليك الاهتمام جيداً بصحة شريك حياتك. إنه يحتاج إلى تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب من أجل القضاء على أي مشاكل. بين حزيران وآب، قد ترتفع التوترات في علاقاتك كما قد يحدث تدخل من الغرباء. إذا كنت تسعى جاهدة لفهم شريك حياتك، فسوف تتطور العلاقة وستتمكن من الاستمتاع بحياتك الزوجية في الأشهر المقبلة، من تشرين الأول إلى كانون الأول. بين نيسان وحزيران، يمكن لشريكك أن يفعل أشياء عظيمة، وستكون مساهمته في جعل وضعك المالي كبيراً وقوياً واضحة.توقعات برج الثور المهنية 2024سيكون لديك وظيفة واعدة هذا العام. سوف تعمل بجد من خلال تقديم كل ما لديك لعملك، ولن تذهب جهودك سدى؛ بل ستكون جهودك محل تقدير الجميع. سوف تعمل بجد. ميزة هذا هو أنه سيكون لديك رفقة كبار السن لديك. سوف يساعدونك، ويمكنهم أيضاً توفير فرص للسفر إلى الخارج فيما يتعلق بالتوظيف. سيقومون بترقيتك ورفع تعويضاتك. وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك تأخير بسيط، إلا أن احتمال حدوث ذلك يظل مرتفعاً. سيكون لديك فرص للتقدم في وظيفتك، خاصةً في مارس وأبريل وديسمبر.يجب عليك هذا العام أن تعمل بجد وتحسن عملك. سيكون موقف زملائك في العمل إيجابياً تجاهك وستتلقى المساعدة منهم أحياناً وسوف تحظى بتعاون الجميع وسيتحسن عملك. إذا كنت ترغب في بدء عمل تجاري جديد هذا العام، فمن الأفضل أن تفعل ذلك قبل شهر أبريل. سوف تجني أيضاً الفوائد الكاملة للعلاقات الخارجية في النصف الأول من العام. بعد 1 أيار، سيدخل كوكب المشتري برجك وسيقوي قدرتك على اتخاذ القرار، مما يمنحك النتائج المرجوة في العمل ويجعلك سعيداً برؤية التقدم.بحسب توقعات برج الثور 2024، فإن بداية العام الجديد ستكون مفيدة لأعمالك. سيكون كوكب الزهرة وعطارد في منزلك السابع، وسيكون المشتري في منزلك الثاني عشر. سيوفر زحل في المنزل العاشر مواقف عمل مواتية. سوف يتعاون شريكك التجاري بشكل كامل ويساعدك في مساعيك. ستكون أيضاً متحمساً للعمل لدفع شركتك إلى الأمام وستستفيد شركتك من جهودك. وبعد ذلك، يجب اتخاذ بعض الإجراءات بين آذار وآب. خلال هذه الفترة، فكر مائة مرة قبل القيام بأي نوع من الاستثمار في سياق الأعمال، حيث قد تتطور بعض المشكلات.(الجميلة)