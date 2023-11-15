لسبب لا يعقل .. إطلاق سراح سجين في إيطاليا

تم إطلاق سراح رجل بدين كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما بعد أن قتل صديقته، لأن سجنه الإيطالي لم يعد يتمكن من تلبية متطلبات نظامه الغذائي منخفض السعرات الحرارية.

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وطعن ديميتري فريكانو صديقته إريكا بريتي البالغة من العمر 27 عاما، 57 طعنة عام 2017، فأُدين بالقتل في عام 2019، حيث حُكم عليه بالسجن 30 عاما، ويقضي عقوبته في أحد سجون تورينو.

ومنذ أن تم سجنه، ارتفع وزن الرجل البالغ من العمر 34 عامًا من 120 كلغ (18 حجرا) إلى 200 كجم (31 حجرا).

فقضت محكمة في تورينو الآن بضرورة السماح لفريكانو بقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية في منزل والديه، قائلة إن السجن غير قادر على تزويده بالنظام الغذائي الخاص الذي يحتاجه، وفقا لصحيفة "التيلغراف".

إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الوزن، ورد أن فريكانو كان يدخن حوالي 100 سيجارة يوميا في السجن.

وقالت المحكمة إن حالته الصحية "لم تعد متوافقة مع نظام السجن"، مشددة على أنه كان يعاني من صعوبة في المشي ومن شأن البقاء في السجن أن يؤدي إلى خطر على حياته مرتبط بمخاطر القلب والأوعية الدموية. (العربية)

من جهته، قال فابريزيو بريتي، والد بريتي، إن السماح له بالبقاء رهن الإقامة الجبرية أمر مخز، مؤكدا أنه لا يتمنى الموت لأي شخص، لكن هذه الملحمة بأكملها لن تنتهي إلا برحيله، ولا شيء يمكن أن يعيد ابنتي الصغيرة، وفق قوله.