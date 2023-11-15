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إكتشاف آثار من العصر الحجري في روسيا

Lebanon 24
15-11-2023 | 06:46
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اكتشف علماء الآثار في كامتشاتكا موقعًا لأناس قدماء من العصر الحجري الحديث، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الإقليمية.
وقالت الخدمة الصحفية: "تم اكتشاف قطعة جديدة من التراث الأثري "منطقة خايكوفا -1" خلال الفحص التاريخي والثقافي لقطعة أرض تقع على أراضي منطقة إليزوفسكي. اكتشفت النصب التذكاري مفرزة من مركز البحوث والإنتاج للبحوث التاريخية والخبرة الثقافية في فلاديفوستوك. يعود تاريخ الاكتشاف مبدئيًا إلى العصر الحجري الحديث".
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وتشمل قائمة الاكتشافات: رقائق من أنواع مختلفة من الحجر، بما في ذلك حجر السج؛ أدوات؛ قطعة من وعاء خزفي أجزاؤه الخارجية والداخلية مغطاة بالتزجيج الأخضر والبني. (سبوتنيك)
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