أشياء تساعد على الاسترخاء والهدوء.. منها زهرة الياسمين

هناك الكثير من المواقف التي يمر بها الإنسان بشكل يومي والتى تؤثر إيجابياً أو سلباً عليه، ولكن في أي حال من الأحوال قد تسبب تلك المواقف الشعور بالضغط العصبي، والقلق، وهذا ما يجعلنا نبحث دائما عن وسائل تساعدنا على الاسترخاء والهدوء.

وهناك بعض الوسائل تساعد على الشعور بالمزيد من الاسترخاء:

زهرة اللافندر

عندما يتعلق الأمر بالعلاج العطري، فمن المعروف عالمياً أن رائحة اللافندر تثير الهدوء والسكينة، بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تضاف زهور اللافندر إلى الشاي للشعور بالهدوء أو تعزيز النوم العميق، وبصرف النظر عن استخداماتها الطبية، فإن لونها الأرجواني الفاتح يبعث على السرور عند النظر إليه.

زهرة البابونج

أصبحت تلك الزهور الصفراء الزاهية التي تشرب كشاي ترمز إلى الراحة والهدوء، حتى لو كان هذا النوع من الشاي لا يناسبك، فإن وضع زهور البابونج على طاولة المطبخ الخاص بك يمكن أن يساعدك على الاسترخاء عند النظر إليها.

زهرة الياسمين

تمثل هذه الزهور البيضاء الجميلة، نوعا دقيقا يؤدي إلى الاسترخاء، كما تمثل الحب الدافئ، و تحمل في حد ذاتها صفات الحب والكرم القصوى. وبالتالي، فإن زهرة الياسمين يمكن أن تساعد في تهدئة أعصابك .

صوت الرياح

إن رنين صوت الريح يصدر ترددات صوتية علاجية تزيد من اهتزازك وتهدئ عقلك، و هذا هو بالضبط سبب اختراع أجراس الرياح، والتي نشأت منذ آلاف السنين في الصين، وقيل في الأصل إنها تطرد الأرواح الشريرة وتجذب الأرواح الطيبة.

البخور والشموع

البخور ترمز إلى الروحانية والاسترخاء، ورائحته تساعد على الاسترخاء، فمن المعروف أن رائحة البخور المميزة تريح العقل، وتحسن المزاج، وتنشط عقلك الإبداعي، كما أنها تحسن من طاقة المكان.