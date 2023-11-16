Advertisement

منوعات

أشياء تساعد على الاسترخاء والهدوء.. منها زهرة الياسمين

Lebanon 24
16-11-2023 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1131062-638357366242365782.jpg
Doc-P-1131062-638357366242365782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

هناك الكثير من المواقف التي يمر بها الإنسان بشكل يومي  والتى تؤثر إيجابياً أو سلباً عليه، ولكن في أي حال من الأحوال قد تسبب تلك المواقف الشعور بالضغط العصبي، والقلق، وهذا ما يجعلنا نبحث دائما عن وسائل تساعدنا على الاسترخاء والهدوء.

 

وهناك بعض الوسائل تساعد على الشعور بالمزيد من الاسترخاء:

 

زهرة اللافندر

عندما يتعلق الأمر بالعلاج العطري، فمن المعروف عالمياً أن رائحة اللافندر تثير الهدوء والسكينة، بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تضاف زهور اللافندر إلى الشاي  للشعور بالهدوء أو تعزيز النوم العميق، وبصرف النظر عن استخداماتها الطبية، فإن لونها الأرجواني الفاتح يبعث على السرور عند النظر إليه.

 

زهرة البابونج

أصبحت تلك الزهور الصفراء الزاهية التي تشرب كشاي ترمز إلى الراحة والهدوء، حتى لو كان هذا النوع من الشاي لا يناسبك، فإن وضع زهور البابونج على طاولة المطبخ الخاص بك يمكن أن يساعدك على الاسترخاء عند النظر إليها.

 

 زهرة الياسمين

تمثل هذه الزهور البيضاء الجميلة، نوعا دقيقا يؤدي إلى الاسترخاء، كما تمثل الحب الدافئ، و تحمل في حد ذاتها صفات الحب والكرم القصوى. وبالتالي، فإن زهرة الياسمين يمكن أن تساعد في تهدئة أعصابك .

 

 صوت الرياح

إن رنين صوت الريح يصدر ترددات صوتية علاجية تزيد من اهتزازك وتهدئ عقلك، و هذا هو بالضبط سبب اختراع أجراس الرياح، والتي نشأت منذ آلاف السنين في الصين، وقيل في الأصل إنها تطرد الأرواح الشريرة وتجذب الأرواح الطيبة.

 

البخور والشموع

البخور ترمز إلى الروحانية والاسترخاء، ورائحته تساعد على الاسترخاء، فمن المعروف أن رائحة البخور المميزة تريح العقل، وتحسن المزاج، وتنشط عقلك الإبداعي، كما أنها تحسن من طاقة المكان.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2023-11-16
02:23 | 2023-11-16
00:25 | 2023-11-16
00:22 | 2023-11-16
23:00 | 2023-11-15
16:00 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24