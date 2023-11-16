اليوم العالمي للتسامح.. أبراج تفتح دائماً صفحة جديدة مع الأخرين

يتسم بعض الأشخاص بقدرتهم على التسامح وفتح صفحة جديدة من أساءوا إليهم، وذلك لطيبة قلوبهم، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية.

أبراج تستطيع مسامحة الآخرين:

برج الحوت

يُعرف مولود برج الحوت بطبيعته الرحيمة وقدرته على فهم آلام الآخرين، كما يستطيع أن يغفر لأى شخص تسبب فى إيذائه ويفتح صفحة جديدة معه ويعطيه فرصة ثانية ليثبت حسن نواياه.

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برج الميزان

يقدر برج الميزان الانسجام والتوازن فى العلاقات، كما أنه صانع سلام بطبيعته ويعمل طوال الوقت على تحقيق العدل بين الناس، كما يتسم بالتسامح لذلك يغفر لمن أساء إليه يوماً ما.

برج القوس

يتسم مولود برج القوس بتفاؤله الدائم وحبه الشديد للخير، وقدرته على منح الآخرين فرصة ثانية طوال الوقت، مهما تمادوا فى الإساءة له.

برج السرطان

يهتم مولود برج السرطان بشدة بعلاقاته الاجتماعية، ويحرص على تقويتها وإعطائها الأولوية فى حياته، لذلك يغفر لمن أساء إليه ويفتح معه صفحة جديدة في سبيل تقوية علاقته به .

برج الجوزاء

يتسم مولود برج الجوزاء بالفضول والحرص على التواصل مع الآخرين، كما أنه يؤمن بقدرة الحوار على حل النزاعات وإصلاح العلاقات، ويتصف أيضاً بالتسامح، لذلك يحرص على التحدث مع من أساء إليه ليفهم منه سبب ما فعله ويفتح معه صفحة جديدة مرة أخرى.