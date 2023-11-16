أشياء يجب عدم شرائها مستعملة.. منها الأحذية

يفضل البعض بين الحين والآخر تجديد أثاث منزله أو مكونات سيارته وقد يرتكب بعض الأخطاء عند استعارة بعض المنتجات.

Advertisement

هناك بعض القطع أثاث ومقتنيات لا يفضل استعارتها:

أثاث الأطفال

تعد أثاث الأطفال من أكثر الأشياء التي يفضل تجنب استعارتها، وذلك نظرا لأنها قد تكون محملة بالحشرات، أما باقي مستلزمات الأطفال، فقد تكون محملة بالبكتيريا والأمراض التي قد تؤذي طفلك.

الملابس الداخلية وملابس السباحة

تعتبر ملابس السباحة المستعملة سيئة بنفس القدر الملابس الداخلية المستعملة، حيث يتم ارتداؤهما لساعات متواصلة ويكونان عرضة لتجمع البكتيريا، فمن غير الصحي تماما ارتداء ملابس كانت مملوكة لشخص آخر في البداية.

الأحذية

استعارة الأحذية المستعملة حيث قد تكون أقدام المالكين السابقين تحمل مرضاً معدى .

المراتب والفراش

من المعروف أن المراتب والوسائد تجمع خلايا الجلد ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار وجميع أنواع البكتيريا السيئة، ناهيك عن بق الفراش، الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هو غسلها بماء ساخن مع استخدام مبيض، وهي عملية لا يمكن اتباعها مع المراتب، لذا تخطي الأشياء المستعملة، واشتري أخرى جديدة بدلاً من ذلك.

أواني الطبخ غير لاصقة

مع مرور الوقت، تتحلل الطلاءات غير اللاصقة ويمكن أن تطلق مركبات مسرطنة، ثم تدخل هذه المواد إلى طعامك، حيث تشكل خطرا على الصحة.