قتل زوجته وصهره في حفل زفاف.. ما هو الدافع وراء تصرفه؟

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أعلن سلطات محلية أميركية، إن رجلاً ألقي القبض عليه بتهمة إطلاق النار على زوجته وصهره في حفل زفاف في ولاية تينيسي.وتم اتهام كودي ويغينز، 29 عامًا، بتهمتين بمحاولة القتل، وتهمة اعتداء مشدد، وتهمة اعتداء منزلي، وتهمة واحدة بالتلاعب بالأدلة.ووقع الحادث المزعوم حوالي الساعة 9:30 مساءً، ليلة السبت، في فندق ماريوت في كول سبرينغز، وفقا لبيان صحفي صادر عن مدينة فرانكلين.واستجاب ضباط شرطة فرانكلين لنداء إطلاق نار نشط في المكان، وعندما وصلوا، بدأوا في تقديم المساعدة للضحيتين.وفر مطلق النار من مكان الحادث سيرا على الأقدام ولكن تم القبض عليه لاحقا في قسم فرعي قريب.وكان أفراد الأسرة في فرانكلين لحضور حفل زفاف وقت وقوع الحادث. ولم تكشف السلطات عن الدافع المحتمل لإطلاق النار.وتم نقل الضحيتين بسيارة إسعاف إلى مستشفى فاندربيلت. ولم يتم نشر أي تحديث حول حالتهم حتى يوم الأربعاءويُحتجز ويغينز حاليا في سجن مقاطعة ويليامسون بسندات بقيمة 3.5 مليون دولار لكل WEAR-TV. ليس من الواضح على الفور ما إذا كان قد قدم التماسًا أو قام بتعيين محامٍ.وقبل إلقاء القبض عليه، عمل ويغينز مدرسًا للغة الإنجليزية في مدرسة ويست فلوريدا الثانوية في بينساكولا، وفقًا لموقع مدارس مقاطعة إسكامبيا العامة.وفي بيان لصحيفة بينساكولا نيوز جورنال، قال كيث ليونارد، مشرف مدارس إسكامبيا، "امتثالًا لقانون فلوريدا والأحكام التعاقدية لمنطقة مدارس مقاطعة إسكامبيا، سيتم إيقاف الموظف عن العمل على الفور".وأضاف ليونارد: "سنواصل العمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تصل القضية إلى ذروتها".