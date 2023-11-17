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مفاجأة غير متوقعة داخل شباك صياد أسماك.. ثعبان ضخم طوله متران! (صور)

Lebanon 24
17-11-2023 | 04:05
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 (فوجئ صياد أسماك بإحدى مناطق شمال السودان بوجود ثعبان مُختبئ داخل شباك الصيد التي سحبها من جوف نهر النيل.

وقد وقعت الحادثة في منطقة حسينارتي الواقعة على بعد 224 كلم تقريباً بالاتجاه الشمالي للخرطوم، عندما فُوجئ صياد أسماك هناك بثعبان ضخم مختبئ داخل الشباك.
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وقال عادل الحاج، أحد مواطني المنطقة لـ"العربية.نت"، إن تفاصيل الأحداث المُثيرة بدأت عند وصول ابن عمه مهند أحمد عبد المجيد إلى ضفة نهر النيل لسحب شباك الصيد من جوف النيل، فجرا كعادة سكان المنطقة الذين يتركون الشباك منصوبة داخل مياه النيل طوال ساعات الليل ويقومون بسحبها مع حصيلتها من الأسماك عند الساعات الأولى من الصباح.

الا أنّه صباح الأربعاء لم يكن مُتوقّعاً، حيث لاحظ صائد الأسماك ثقل الشباك وظنها للوهلة الأولى أن النهر جاد بحصيلة وافرة من الأسماك هذه المرة، إلا أنه فُوجئ بوجود ثعبان ضخم لا يقل طوله عن المترين مختبئاً بين الأسماك داخل الشباك، فسارع لقتله وحمله معه إلى القرية.
 
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