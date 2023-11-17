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الحملتطرأ تغييرات تريح بالك قليلاً، وحاول أن تتحاشى المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة.الثورتستفيد من فائض أموالك في استثمارات كبيرة، وتتريث بعض الوقت بغية استثمارها في مشاريع اجتماعية.الجوزاءقد تجد نفسك مجبرا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب لين وتحاول أن تكون هادئاً معهم.السرطانتنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، وتستثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.الأسدلا تؤجل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها.العذراءتزداد محبة الزملاء لك يوماً بعد يوم، والفضل في ذلك معالجتك الأمور بصدق وشفافية.الميزانتحقيق الطموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم.العقربيرافقك الحظ على الصعد كافة، وتتزود أفكاراً جديدة وقناعات من نوع آخر، وقد تعرف نجاحاً مهماً.القوسلا تفرض على نفسك التزامات أكبر من طاقاتك، فهذا قد يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة.الجديمشكلة عالقة تنعكس سلباً على تحسّن وضعك مادياً ومعنوياً، لكن ذلك يزول تدريجاً لتصل إلى الهدف المنشود.الدلوتنكّب على أعمالك واثقاً بالحظ والدعم، وتناقش شؤوناً مهنية حساسة تخرج في نهايتها رافعاً راية النصر.الحوتيمنحك هذا اليوم راحة فكرية وذهنية صافية، فحاول أن تستفيد من الوضع لكن لا تكن متسرعاً في قراراتك الحاسمة. (السومرية)