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برجك اليوم

Lebanon 24
17-11-2023 | 23:00
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الحمل
تطرأ تغييرات تريح بالك قليلاً، وحاول أن تتحاشى المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة.

الثور
تستفيد من فائض أموالك في استثمارات كبيرة، وتتريث بعض الوقت بغية استثمارها في مشاريع اجتماعية.
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الجوزاء
قد تجد نفسك مجبرا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب لين وتحاول أن تكون هادئاً معهم.

السرطان
تنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، وتستثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.

الأسد
لا تؤجل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها.

العذراء
تزداد محبة الزملاء لك يوماً بعد يوم، والفضل في ذلك معالجتك الأمور بصدق وشفافية.

الميزان
تحقيق الطموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم.

العقرب
يرافقك الحظ على الصعد كافة، وتتزود أفكاراً جديدة وقناعات من نوع آخر، وقد تعرف نجاحاً مهماً.

القوس
لا تفرض على نفسك التزامات أكبر من طاقاتك، فهذا قد يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة.

الجدي
مشكلة عالقة تنعكس سلباً على تحسّن وضعك مادياً ومعنوياً، لكن ذلك يزول تدريجاً لتصل إلى الهدف المنشود.

الدلو
تنكّب على أعمالك واثقاً بالحظ والدعم، وتناقش شؤوناً مهنية حساسة تخرج في نهايتها رافعاً راية النصر.

الحوت
يمنحك هذا اليوم راحة فكرية وذهنية صافية، فحاول أن تستفيد من الوضع لكن لا تكن متسرعاً في قراراتك الحاسمة. (السومرية)



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