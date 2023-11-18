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منوعات
ملوك الأبراج الأكثر حظاً في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
18-11-2023
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العام 2024 يقدم فرصاً وبدايات جديدة للنجاح والتقدم لبعض الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي بفضل كوكب المشتري وهو أكبر كوكب في النظام الشمسي، لذلك ليس من المستغرب أن يكون هو الحاكم الفلكي للحظ والنمو والتوسع والوفرة ويحكم كل شيء من النجاح والتفاؤل إلى الفلسفة والمعرفة.
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فمن هي الأبراج الأكثر حظاً في العام 2024؟
برج الحمل
يحمل العام 2024 فرصاً هائلة لزيادة ثروتك وتعزيز حسابك المصرفي، لذلك لا تتفاجأ إذا حصلت على زيادة كبيرة في الراتب أو بدء الاستثمار في تحقيق أرباح. ومع وجود هذه الموارد الوفيرة المتاحة لك، قد تجد أنك أكثر سخاءً من المعتاد أيضاً. في العام المقبل، كن على ثقة أن الحظ إلى جانبك، وتتميز هذه الفترة بالنمو الشخصي الهائل والفرص الجديدة وتدفق الحظ السعيد. ستنمي إيماناً عميقاً بنفسك، وتنعكس هذه القوة في حضورك الواثق والمبهج. تتوسع مجموعة أصدقائك وتجد المزيد من الطرق لتشعر بالتواصل مع زملائك. إن هذا التدفق للطاقة الاجتماعية المُرضية له فائدة إضافية تتمثل في غرس آمالك ورغباتك بإحساس جديد من التفاؤل أيضاً.
برج الجوزاء
على مدار العام المقبل، استعد لحدسك ليصبح حاداً وبعيد المدى مثل عقلك. إن جولة كوكب المشتري عبر منزلك الثاني عشر الحالم تعمل على توسيع اتصالك الغامض وتعمق إيمانك بقوى الكون غير المرئية. ستتعلم أن تثق في مشاعرك وتمنح ذاتك العليا مساحة أكبر للتعريف بنفسها. مع وجود كوكب المشتري في برج الثور، يعد هذا وقتاً مهماً لإعطاء الأولوية للراحة والعزلة. أنت فراشة اجتماعية بطبيعتك، ولكن قضاء بعض الوقت بمفردك لتجديد نشاطك سيساعدك على التواصل مع قوتك الداخلية بطريقة جديدة تماماً.
برج الأسد
استعد لبعض الترقيات الهائلة في حياتك المهنية، حيث سيضفي كوكب المشتري بركاته الوفيرة على حياتك المهنية خلال العام المقبل. سيكتسب حضورك بريقاً جديداً وسيبدو تأثيرك في العمل أكبر من الحياة بالنسبة لمن حولك. سيكون من المستحيل على زملائك ألا يلاحظوا مواهبك الإبداعية وأخلاقيات العمل المتفانية لديك، لذا لا تخف من تسليط الأضواء والاستمتاع بنجاحك الذي ستحققه. هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات احترافية أو التحول إلى مجال أكثر ربحاً، لذا اتبع قلبك نحو أي مسار يبدو أكثر توافقاً. استعد أيضاً للشروع في بعض المغامرات التي ستغير حياتك. مع وجود كوكب المشتري في منزلك التاسع، فقد حان الوقت لزيارة أماكن ورؤية مشاهد جديدة، وتنفيذ أي خطط لقضاء العطلات. يعد السفر طريقة رائعة لتغيير وجهة نظرك وتوسيع آفاقك.
برج القوس
سيكون العمل بذكاء وليس بجهد أكبر هو شعارك الجديد. سوف تستمتع بمزيد من الطاقة وزيادة الإنتاجية وقدرة أكبر على تحقيق أهدافك المتعلقة بتحسين ذاتك. بالإضافة إلى ذلك، يباركك كوكب المشتري بإحساس قوي بالهدف والمسؤولية. ستصبح الفرص الرومانسية أكثر وفرة. قد تجد أن عائلتك أصبحت فجأة تحظى بأهمية أكبر في حياتك. سيكون من الأسهل معالجة أي نزاعات عائلية وإعادة التواصل مع أحبائك. لذا افتح قلبك ومنزلك لأقاربك المقربين، مما سيمنحك المزيد من الثقة بنفسك أكثر من أي وقت مضى.(الجميلة)
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