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منوعات
أثناء تناولهما الطعام في مطعم قديم.. ظهر "شبح" خلفهما شاهدوا الصور المرعبة
Lebanon 24
18-11-2023
|
03:00
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في واقعة غريبة، ادعى زوجان بريطانيان أن شبح جندي ظهر في صورة لهما أثناء تناول الطعام في أحد مطاعم لندن.
وقال روس تشيزمان، 35 عامًا، إنه خرج لتناول العشاء مع حبيبته جورجيا رينشو سميث، 26 عامًا، وعائلتها لتناول العشاء في مطعم في سانت جيمس.
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ووفق موقع "ديلي ميل"، التقط الثنائي صورةً أثناء احتساء الشمبانيا وتناول المحار. وفي الصورة المرعبة، يبدو أن طيفاً كان يحوم خلف الحبيبين، ويعتقد روس أنه يبدو وكأنه "شبح جندي يرتدي الزي العسكري".
وذكرت المعلومات أن مطعم Quaglino's الّذي التُقطت فيه الصورة يعود تاريخه إلى عام 1929 وكان يقصده المشاهير لعقود من الزمن. وكان من بين ضيوفه الملكة إليزابيث الثانية والنجم إلتون جون، كما زاره الأمير هاري خلال السنوات الأخيرة.
ويدعي روس أنه عرض على النادلات ومدير المطعم الصورة الّتي يظهر فيها إلا أنها أدّت إلى شعورهم بالفزع "لأنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل".(lbci)
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