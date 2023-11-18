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في الـ 2024.. تحوّلات كبيرة وتغييرات مفاجئة في حياة هذا البرج

Lebanon 24
18-11-2023 | 04:00
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مع اقتراب حلول السنة الجديدة، ماذا يخبئ العام 2024 لمولود برج الأسد وما هي احتمالية تحقيق نتائج إيجابية في مختلف مجالات حياته؟

اكتشفوا أبرز توقعات برج الأسد للعام 2024 :

توقعات برج الأسد في الحب 2024
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تشير توقعات برج الأسد في الحب 2024 إلى أن أنك قد تواجه تحديات أولية في علاقاتك الرومانسية في بداية العام. المنزل الخامس سوف يشغله الكواكب النشطة، الشمس والمريخ. لكن كوكب المشتري سيشرف على البيت الخامس من البيت التاسع. على الرغم من الصعوبات المحتملة، سوف تستمر علاقتك العاطفية في الازدهار. يوصى بالحفاظ على سلوك هادئ وسلمي، وتخصيص وقت كافٍ لبعضكما البعض لحل سوء التفاهم وتعزيز الروابط بينكما من خلال المناقشات المتبادلة. ومن المتوقع أن تكون الظروف مواتية في شباط وآذار.

سيساهم كوكب الزهرة وعطارد في تعزيز الرومانسية وتعميق المودة بين الشركاء. وهذا سوف يزيد من نضج علاقتك. خلال شهري آب وأيلول، يُنصح بالحذر لأنك قد تواجه مشكلات مع من تحب، وقد تكون هناك ضغوط خارجية من أفراد العائلة تؤثر على علاقتك. لذلك، كن يقظاً وعبّر عن مشاعرك الحقيقية لأحبائك مع توخي الحذر، وقدم الدعم لهم. ستكون الفترة بعد سبتمبر مناسبة لك. ستختبر أنت وحبيبك النعيم الكامل لعلاقة الحب الخاصة بك وتسعى جاهداً لمنحها اسماً ذا معنى أثناء تقدمكما في رحلتكما معاً.

توقعات برج الأسد المهنية 2024
سيبقى زحل القوي في البيت العاشر حاضراً طوال العام مما يوفر لك النجاح في حياتك المهنية. سوف يعزز موقعك في عملك وسيؤدي عملك الجاد إلى نتائج جيدة. تأثير عطارد والزهرة على منزلك العاشر في بداية العام سيمنحك فرصة واضحة للتفوق في مهنتك. سيستمر كوكب المشتري في الإقامة في منزلك التاسع حتى الأول من أيار، مما يوفر إمكانية تغيير الوظائف والانتقالات. سيكون لديك فرص كبيرة للشروع في رحلات طويلة وحتى استكشاف فرص السفر إلى الخارج.

إذا كنت تعمل في خدمة حكومية، فقد تكون هناك فرص للانتقال خلال الشهرين الأولين من العام. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت في وظيفتك الحالية لفترة طويلة وتبحث عن وظيفة أخرى، فقد تتحقق رغبتك خلال هذه الفترة، الربع الأول من العام، ومن الممكن تغيير الوظيفة. يحتل المريخ منزلك التاسع في الفترة من 1 حزيران إلى 12 تموز ثم ينتقل إلى منزلك العاشر حتى 26 آب. إن تحديد موقع كوكب المريخ هذا لديه القدرة على أن يوفر لك فرصة عمل مناسبة بعد التحول الوظيفي.

سيتميز شهر تموز ببيئة عمل مزدحمة وصاخبة. خلال هذه الفترة، قد تتاح لك الفرصة للقيام برحلات متعلقة بالعمل أو الانتقال إلى مدينة أو ولاية أخرى. قد يكون الإطار الزمني بين 31 تموز و25 آب صعباً إلى حد ما، لذا من المهم أن تظل مجتهداً وتعمل بجد خلال هذه المرحلة. ومع ذلك، من تشرين الأول إلى تشرين الثاني، يمكنك أن تتوقع ظروفاً ممتازة في عملك. بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية لتغيير وظيفة أخرى في الشهر الأخير من العام. وبالتالي، يمكن أن نستنتج أن لديك القدرة على الوصول إلى منصب مناسب في وظيفتك الحالية وتحقيق النجاح في الانتقال إلى وظيفة جديدة على مدار العام.(الجميلة)

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