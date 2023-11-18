25
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
4
o
بشري
25
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
قبعة نابليون السوداء للبيع في مزاد.. وتوقعات بتحقيقها رقما كبيرا
Lebanon 24
18-11-2023
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن تباع إحدى القبعات السوداء العريضة التي كان يرتديها نابليون بونابرت عندما حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حربا في أوروبا، بما يزيد على 600 ألف يورو (650 ألف دولار) في مزاد يوم الأحد.
Advertisement
وتشمل العناصر الأخرى المفعمة بالتاريخ في مزاد مجموعة تذكارات نابليون التي يملكها رجل الصناعة جان لويس نويزي، طبقا فضيا نهب من عربة نابليون بعد هزيمته في معركة واترلو عام 1815.
وتتضمن أيضا حقيبة خشبية للتزيين كان يملكها، مع شفرات حلاقة وفرشاة أسنان فضية ومقص ومتعلقات شخصية أخرى.
والقبعة السوداء الباهتة هي القطعة النجمية التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف و800 ألف يورو (650 ألف إلى 870 ألف دولار).
بينما كان الضباط الآخرون يرتدون قبعاتهم عادة مع توجيه الأجنحة من الأمام إلى الخلف، كان نابليون يرتدي قبعاته مع توجيه الأطراف نحو كتفيه، وهذا الأسلوب سهّل على قواته اكتشاف الجنرال العسكري ورجل الدولة في القتال.
وقال جان بيير أوسينات، رئيس دار أوسينات للمزادات: "بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الهدايا التذكارية النابليونية، فإن الحصول على قبعة هو الكأس المقدسة. هناك حوالي 20 قطعة أصلية ونحو 15 قطعة محفوظة في المتاحف، لذلك هناك حوالي 4 أو 5 قطع في أيدي هواة جمع التحف".
وتمت استعادة القبعة المعروضة للبيع لأول مرة من قبل الكولونيل بيير بايون، مسؤول التموين في عهد نابليون وأحد رفاقه في العديد من المعارك، بما في ذلك معركة واترلو، وفقا لما ذكره البائعون بالمزاد.
ثم مرت القبعة عبر العديد من الأيدي قبل أن يحصل عليها نويزي.
وأمضى رجل الأعمال أكثر من نصف قرن في تجميع مجموعته من التذكارات والأسلحة النارية والسيوف والعملات المعدنية النابليونية قبل وفاته في عام 2022. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ10 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ10 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2023-11-17
17/11/2023 02:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ يكشف مفاجآت عن"حزب الله".. ماذا عرضت أميركا على تل أبيب؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ يكشف مفاجآت عن"حزب الله".. ماذا عرضت أميركا على تل أبيب؟
14:01 | 2023-11-17
17/11/2023 02:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إغتصاب فتاة قاصر... ومفاجأة مدوية عن هويّة الفاعل!
Lebanon 24
إغتصاب فتاة قاصر... ومفاجأة مدوية عن هويّة الفاعل!
10:54 | 2023-11-17
17/11/2023 10:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مهمّ جدّاً لمصرف لبنان لهذه الفئة من المودعين... هذا ما أعلنه
Lebanon 24
بيان مهمّ جدّاً لمصرف لبنان لهذه الفئة من المودعين... هذا ما أعلنه
07:24 | 2023-11-17
17/11/2023 07:24:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قذيفة كادت تؤدي إلى مجزرة في الجنوب.. تفاصيل تُظهر ما جرى!
Lebanon 24
قذيفة كادت تؤدي إلى مجزرة في الجنوب.. تفاصيل تُظهر ما جرى!
13:28 | 2023-11-17
17/11/2023 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:00 | 2023-11-18
في الـ 2024.. تحوّلات كبيرة وتغييرات مفاجئة في حياة هذا البرج
03:00 | 2023-11-18
أثناء تناولهما الطعام في مطعم قديم.. ظهر "شبح" خلفهما شاهدوا الصور المرعبة
02:00 | 2023-11-18
قناصة انتشروا حول المدرج: بسبب ورقة.. طائرة تهبط اضطراريا في روما إليكم ما حصل
00:00 | 2023-11-18
ملوك الأبراج الأكثر حظاً في الـ 2024.. هل أنت من بينها؟
23:00 | 2023-11-17
برجك اليوم
14:40 | 2023-11-17
رسالة أسامة بن لادن تتسلل إلى تيك توك: تنديد أميركي وتحقيق مع المنصة
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
18/11/2023 12:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
18/11/2023 12:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
18/11/2023 12:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24