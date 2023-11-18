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منوعات
وفاة طفل بعد قلع أحد أسنانه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
18-11-2023
|
09:15
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قالت صحيفة Hürriyet إن مديرية الصحة في ولاية بورصة التركية، قامت بتشميع إحدى عيادات طب الأسنان غداة وفاة طفل عمره 5 سنوات بعد قلع أحد أسنانه فيها.
وقال والدا الطفل يلينا وأيدين سونميز، للشرطة إنهما توجها معه في 10 تشرين الثاني إلى موعد في عيادة أسنان خاصة، حيث تم تشخيص إصابته بالتسوس.
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وقام الأطباء، تحت التخدير العام، بخلع سن واحد ووضع الحشوات على أربعة أسنان. أثناء العلاج، بدأ الطفل ينزف، وارتفعت درجة الحرارة وبدأ في الاهتزاز. ومع ذلك، وصف له الأطباء الدواء وأعادوه إلى منزله.
وفي البيت تدهورت صحة الطفل مجددا ونقله والداه إلى مستشفى حكومي، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه - في 13 تشرين الثاني، توفي الصبي لفشل أعضاء متعددة بسبب نقص الأكسجين.
وأغلقت السلطات المستشفى لمدة شهر وبدأت النيابة التحقيق. وقال والدا الصبي إن طبيب التخدير لم يجر أي فحوصات قبل التخدير وغادر العيادة دون انتظار عودة الطفل إلى رشده بعد العملية. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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