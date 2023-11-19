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حملة تبرع لدعم الناشرين في غزة بمبادرة من "اتحاد الناشرين العرب"

Lebanon 24
19-11-2023 | 16:00
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أطلق اتحاد الناشرين العرب، مبادرة لدعم الناشرين في غزة، لتخفيف الآثار الناجمة عن القصف الإسرائيلي للمنشآت الحيوية في القطاع المحاصر.

وأوضح الاتحاد في بيان، السبت، أن "المبادرة تشمل فتح باب التبرع من الناشرين العرب لنصرة الناشرين في المناطق المتضررة من آثار القصف الإسرائيلي".
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وأضاف أن بداية حملة التبرع جاءت من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد سيخاطب رؤساء الاتحادات الإقليمية المنضوية تحت مظلته لفتح باب التبرع.

ولفت إلى أن باب التبرع سيُفتح لأعضاء الاتحاد، اعتباراً من معرض الكويت للكتاب، المقرر إقامته في الفترة من 22 تشرين الثاني وحتى الثاني من كانون الأول المقبل.

وأكد الاتحاد أن جمع التبرعات سيكون بالتنسيق مع اتحاد الناشرين الفلسطينيين، موضحاً أن المبادرة ستستمر خلال المعارض العربية القادمة.

وأدان الاتحاد ما وصفها بـ"المجازر الوحشية.. ضد شعبنا في غزة والأراضي الفلسطينية من تدمير للبنية التحتية من آلاف المساكن والمؤسسات والمستشفيات".
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