مثير ومرعب... استمع إلى صوت الحمم البركانية

تستعد أيسلندا لثوران بركاني هائل يمكن أن يمحو مدينة بأكملها، ويطلق أبخرة سامة ويؤدي إلى اضطراب واسع النطاق.





وأمرت البلاد بعمليات إجلاء وأعلنت حالة الطوارئ مع تزايد النشاط الزلزالي حول بركان فاجرادالسفيال المتوقع أن ينفجر في الأيام المقبلة.

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تطبيق يحول الترددات لصوت

إلا أنه يمكن الاستماع إلى ما يبدو عليه هذا البركان المثير للقلق بفضل التطبيق الذي يحول الترددات الزلزالية إلى نغمات مسموعة إذ تعمل خدمة Earthtunes، التي طورتها جامعة نورث وسترن، على تحويل التسجيل المألوف للخطوط المتعرجة للقراءة الزلزالية إلى شيء يمكن سماعه بدلاً من ذلك.

والنتيجة عبارة عن صوت نشاز من الضوضاء المثير والمخيف حيث تتعرض شبه جزيرة ريكيانيس بالجزيرة لمئات الزلازل.

"نشاط هائل ومثير ومخيف"

بدوره، قال الباحثون إن الأمر يشبه إغلاق الأبواب وتساقط البرد على سقف أو نافذة من الصفيح وتكسير صواني مكعبات الثلج.

فيما أوضحت عالمة الزلازل في نورث وسترن سوزان فان دير لي، التي شاركت في تطوير التطبيق أن "النشاط هائل ومثير ومخيف".

هناك العديد من المقاطع الصوتية المتاحة وتم تضمين مقطع منها أدناه، وكلها من 24 ساعة من النشاط الزلزالي الذي سجلته محطة الشبكة العالمية لرصد الزلازل في الفترة من 10 إلى 11 تشرين الثاني.



ويكشف كيف تكثف النشاط حول منطقة فاغرادالسفيال.

وترتبط الغالبية العظمى من هذه الزلازل بدخول الصهارة إلى القشرة الأرضية لمنطقة فاجرادالسفيال-سفارتسينجي-جريندافيك في شبه جزيرة ريكجانيس. (العربية)



