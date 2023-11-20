في الـ 2024.. بدايات جديدة في حياة مولود هذا البرج

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مع اقتراب السنة الجديدة، ماذا يخبئ الفلك من توقعات وأحداث لمولود برج العذراء؟ هل سيكون الحظ حليفه ويُحقق أحلامه في العام 2024؟ هل ستتخذ أعماله شكلاً جديداً وفرصاً جيدة ويحقق أحلامه؟ اكتشفوا أبرز توقعات برج العذراء 2024توقعات برج العذراء في الحب 2024ستكون بداية العام 2024 بالنسبة لمولود برج العذراء متوسطة فيما يتعلق بعلاقات الحب. عليك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تمتنع عن قول شيء لحبيبك قد لا يرضيه. سيجد حبيبك صعوبة في فهمك. من الممكن أن يشعر أنك تخفي شيئاً عنه وقد تؤدي هذه المشكلة إلى وضع حياتك العاطفية في مواقف إشكالية. لذا، اعرض أفكارك أمامه بحرية وعبّر عن مشاعرك ولكن كن حذراً.سيكون شهر شباط وآذار مناسبين لعلاقات الحب الخاصة بك وستحصل على فرص كاملة للرومانسية مع الحبيب. سوف تزيد من شدة حبك بينما تقضي حياتك بسعادة. في النصف الثاني من العام، سوف تمضي قدماً في الزواج عن حب مع الحبيب وستبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك. سيكون منتصف العام متوسطاً بالنسبة للعلاقات العاطفية، لكن الربع الأخير من العام سيمهد اتجاهات جديدة لحياتك العاطفية.توقعات برج العذراء المهنية 2024سيكون زحل حاضراً في البيت السادس طوال العام وتأثير الشمس والمريخ على البيت العاشر في بداية العام سيخلق مواقف مواتية في حياتك المهنية. سوف تمارس الكثير من العمل الشاق. ستبقى وظيفتك دائمة وستتقدم على طريق التقدم في وظيفتك بفضل بركات زحل. ستعطي الأولوية للعمل الجاد وستعطي التركيز والاهتمام الكامل لعملك. وهذا سوف يبارك عملك.سيظل النصف الأول من العام ممتازاً وستحصل على فرص كافية لعرض مهاراتك ومواهبك. ومع ذلك، سوف تواجه الكثير من المشاكل في عملك بين شهري آذار ونيسان عندما يمر المريخ مع زحل في منزلك السادس. لذلك، عليك أن تكون حذراً من أي مؤامرة. خلال هذه الفترة، قد يحاول خصومك القيام بتحركات ضدك.وفقاً لتوقعات برج العذراء 2024، فإن الفترة الزمنية من نيسان إلى أيار ستكون في صالحك وستحصل على فرصة لتحسين عملك ولكن في حزيران عليك أن تكون حذراً مرة أخرى. لا تشارك مشاعرك بشكل كامل مع أحد، وقم بإخفاء بعض مشاعرك. يجب أن تظل أسرارك مخفية وإلا فسيقوم شخص ما باستغلالها بشكل غير مبرر.سيحقق لك زحل نجاحاً كبيراً في حياتك المهنية ويمكن أن يجعلك تسافر إلى الخارج للعمل. سيتم تهيئة الظروف لتغيير وظيفتك. إذا كنت تقوم بوظيفة قابلة للتحويل، فقد يتم نقلك خلال هذه الفترة. سيكون الوقت بعد شهر آب أفضل بالنسبة لعملك. يمكنك إكمال عملك بطريقة جيدة وستحصل على نتائج إيجابية في حياتك المهنية وستتلقى بعض المناصب الكبيرة وعبء العمل.(الجميلة)