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أطول من 7 مسابح أولمبية... شاهد باروكة هذه المرأة تدخل موسوعة "غينيس"

Lebanon 24
20-11-2023 | 01:44
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سجلت هذه المرأة وشعرها المستعار رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. هيلين ويليامز، من نيجيريا، أنفقت 2500 دولار، و11 يومًا، لنسج هذه الباروكة التي يبلغ طولها 1152 قدمًا و5 بوصات.
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