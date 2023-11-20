مزاح انتهى بكارثة... أفرغ رصاصه بجسد صديقه في العراق (فيديو)

عاشت العاصمة العراقية بغداد أوقاتاً عصيبة بعد أن شهدت إحدى حاراتها جريمة قتل مروعة.





مزاح انتهى بكارثة!

فقد وثق مقطع فيديو مزاحاً بين 3 أصدقاء بالسلاح انتهى بكارثة لا توصف، حينما أقدم أحدهم على إفراغ رصاص مسدسه برأس الآخر.

وأظهر الفيديو المتداول أحدهم يجلس داخل سيارة ويمازح اثنين من أصدقائه يقفان خارجها.

وعلى ما يبدو تغير الأمر بينهم حتى انقلب مزاحهم حقيقة.





وبينما تحرك الشاب خارج السيارة، باغته مَن بداخلها برصاصة اخترقت كتفه ثم قتلته، وفقا لوسائل إعلام محلية عراقية.

كما لم تعرف تفاصيل أكثر عن الحادثة، إلا أن الفيديو المنتشر أثار غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بسحب السلاح المنفلت بين الناس وإنزال أقسى العقوبات على القاتل كي يكون عبرة لغيره. (العربية)