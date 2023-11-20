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آلاف الدولارات جمعت خلال أيام عبر "فلتر البطيخ"!

Lebanon 24
20-11-2023 | 10:00
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آلاف الدولارات جمعت خلال أيام على تطبيق تيك توك عبر "فلتر البطيخ" . أما السبب فدعم المدنيين في قطاع غزة الغارق منذ شهرين تحت نار الغارات الإسرائيلية، التي حصدت حتى الساعة أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء.
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وعمد آلاف المستخدمين إلى تحميل "الفلتر" الأسبوع الماضي على المنصة، بواسطة مستخدمة تدعى جوردان جونسون، وهي صانعة محتوى بالغة من العمر 27 عاماً.

و"الفلتر" عبارة عن لعبة تتبع بسيطة حيث يقوم المستخدم بسحب بطيخة عبر خط متعرج لجمع البذور، ويدر الأموال من خلال برنامج خاص بتيك توك في كل مرة.

في حين تذهب الأموال المجموعة إلى الأردن، الذي يخطط للتبرع بالمبلغ الإجمالي إلى الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات لسكان غزة، وفق مجلة "ذا تايمز".

وفي السياق، أوضحت جونسون أنها أرادت "إنشاء فلتر بهدف التبرع منذ البداية"، وإيجاد وسيلة جديدة لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى استدعاء ممثليها المحليين والانضمام إلى الاحتجاجات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ أن أطلقت جونسون الفلتر، الأسبوع الماضي، تم استخدامه في أكثر من 6.5 مليون مقطع فيديو، وحقق حتى تاريخ نشره 14000 دولار. (العربية)
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