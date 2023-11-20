بعد تدهور صحتها.. "سيدة أميركية أولى" سابقة تُفارق الحياة!

توفيت السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، أقرب مستشاري جيمي كارتر بعد إصابتها بالخرف بعدما عانت لعدة أشهر من تدهور صحتها.

وكانت روزالين أقرب مستشاري كارتر خلال فترة ولايته كرئيس للولايات المتحدة والعقود الأربعة التي تلتها كعاملين في المجال الإنساني العالمي، عن عمر يناهز 96 عاماً.

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واستمر زواج كارتر وقرينته لأكثر من 77 عاماً، وأقاما ما وصفه كلاهما بـ"الشراكة الكاملة". على عكس العديد من السيدات الأوائل السابقات.

وشاركت روزالين في اجتماعات مجلس الوزراء، وتحدثت علناً عن القضايا المثيرة للجدل ومثلت زوجها في الرحلات الخارجية.

وكان يصفها كارتر بأعز أصدقائه، حيث قال لمساعديه خلال سنوات وجودهم في البيت الأبيض، والتي امتدت من عام 1977 إلى عام 1981: "إن روزالين هي أعز أصدقائي، هي الامتداد المثالي لي، وربما الشخص الأكثر تأثيرًا في حياتي".

وبحسب مركز كارتر كانت روزالين كارتر مخلصة ورحيمة وذكية سياسياً، وكانت تفتخر بكونها سيدة أولى ناشطة، ولم يشك أحد في تأثيرها من وراء الكواليس.

وعندما أصبح دورها في التغيير الوزاري الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة معروفا، اضطرت إلى التصريح علنا: "أنا لا أدير الحكومة".









