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نيجيرية تدخل موسوعة غينيس بصنع أطول شعر مستعار في العالم

Lebanon 24
21-11-2023 | 14:00
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دخلت النيجيرية هيلين ويليامز موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن تمكنت من صنع أطول شعر مستعار في العالم.

 

وبلغ طول الشعر المستعار الذي صنعته ويليامز 350 مترا، واستغرق صنعه 11 يوما، واستخدم لصناعته ألف خصلة شعر خاصة، و12 علبة مثبت شعر، و6.3 ألف دبوس شعر، و35 أنبوبا من الغراء اللاصق.

 
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ووفقا لموقع غينيس للأرقام القياسية فإن صاحبة هذا الإنجاز تعمل كصانعة للشعر المستعار منذ 8 سنوات، وتصنع ما بين 50 إلى 300 باروكة أسبوعيا، وتنقل خبراتها لطلابها الذين تعلمهم هذه المهنة.

 

وقالت هيلين ويليامز:" هذا أفضل إنجاز تمكنت من تحقيقه في حياتي".

 
المصدر: روسيا اليوم
 
 
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