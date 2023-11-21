كائنات لا تصدق أن الإنسان يأكلها.. منها الفيل والنمل

هناك الكثير من الحيوانات والحشرات قد تصدم عندما تعرف أن هناك من يأكلها، وباستمتاع، فهناك مطاعم مخصصة لتقديمها، ونستعرض قائمة بأغرب الحيوانات التي يأكلها الإنسان وفقاً لما نشره موقع "listverse".

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الفيل

يعتبر الفيل من الحيوانات المعرضة للانقراض، ولذلك فهي محظورة الصيد، وعلى الرغم من ذلك هناك من يصطاده طمعا في الاستمتاع بتناول لحمه وبيع العاج، حيث يمكن لحيوان واحد أن يوفر أكثر من 1000 رطل من اللحم، ما يؤدي إلى جني الصياد ثروة من قتل واحد.

الغوريلا

من الحيوانات المعرضة للانقراض أيضا، لكن السكان الأصليين في مختلف الدول الأفريقية التي تؤكل فيها، لا يهتمون، ويصطادونها ليأكلوها، وهو تقليد مستمر حتى يومنا هذا.

ديدان الحرير

يشكل دودة الحرير العنصر الرئيسي في طبق شعبي في كوريا، ويتم صنعه في الأصل باستخدام ديدان صغيرة، حيث تضرب الديدان وتفتت وتقلى في الزيت، في بعض الأماكن يتم شيها وقليها فقط.

النمل

يعتبر النمل إضافة شائعة للحلويات في بعض الدول، حيث يتم تناوله مقليا أو مخبوزا، تبدو الفكرة مقززة بالنسبة للكثير، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بتناول النمل في فرنسا، يمكنك شراؤه في ألواح الشيكولاتة.

الفأر

ربما لا يكون هذا مفاجئا، حيث إن الفئران معروفة جيدا كغذاء أساسي في البلدان التي تعاني من نقص إمدادات البروتين، في بعض البلدان تؤكل الفئران عادة نتيجة للجوع، كما هو الحال فى كوريا الشمالية.

الحصان

قد تتفاجأ عندما تعرف أن لحم الحصان يحظى بشعبية كبيرة جدا في العديد من الدول الغربية مثل فرنسا، ويطلق على جزار لحم الحصان اسم "شيفلين بوسيري"، ففي أكثر 8 دول في العالم، يتم تناول أكثر من 4 ملايين حصان كل عام.