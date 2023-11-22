طلاب تغيبوا عن الدراسة.. عاقبوهم بهذه الطريقة

Advertisement

تسببت طريقة عقاب طلاب ليبيين تغيبوا عن الدراسة بجدل واسع في البلاد، حيث قامت الشرطة بحلق شعرهم لتأديبهم، ضمن خطة لمكافحة ظاهرة الغياب عن الدروس.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت مديرية أمن المرج الواقعة شرق البلاد، أنّها حجزت عددا من الطلاب وقامت بحلق شعرهم بعد ضبطهم غائبين عن الدراسة، ويتسكعون في عدد من الأماكن العامة بالمدينة.وأضافت في بيان، أنّ أولياءهم قاموا بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار هذا الفعل، والانتظام في دراستهم، داعية إلى ضرورة متابعة الأبناء في المدراس وخارجها ومراقبة سلوكهم، حتّى لا يكونوا عرضة للانحراف، ومرافقة رفاق السوء، خاصةَ صغار السن منهم، مشيرة إلى أن هذه الحملة ستستمرّ حتى القضاء على ظاهرة الغياب عن الدراسة.وقوبلت طريقة معاقبة الطلاب المتغيبين عن الدراسة بحلق شعرهم، بانتقادات كبيرة وأثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل، كما فتحت النقاش حول العقوبات الموجهة للتلاميذ المخالفين داخل المؤسسات التعليمية.وفي هذا السياق، اعتبر الحقوقي طارق لملوم، في بيان، أنّ "تسرب الطلبة من المدارس يعالج عبر وزير التعليم ومدير المدرسة وولي الأمر"، متسائلا عن علاقة رجال الأمن بذلك، مشيرا إلى أن القانون لا يخوّل لهم ذلك، داعيا إلى ضرورة ملاحقة تجّار المخدّرات وعصابات تهريب البشر بدل استعراض العضلات على القاصرين.(العربية)