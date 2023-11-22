في الـ 2024.. حظ سعيد وفرص متعددة لمولود هذا البرج

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بالنسبة لمواليد برج العقرب، سيكون كوكب المريخ الحاكم في المنزل الثاني مع الشمس في بداية العام. وهناك تواجد لكوكب عطارد والزهرة في برجه أيضاً. كما سيبقى المشتري في برج الحمل في منزله السادس حتى 1أيار . يمكن لعبور الكواكب هذا أن يغير حالة حياته واتجاهاته وسيحصل على فرص متعددة للتقدم والنجاح. مع اقتراب بداية العام الجيد ماذا يحمل الـ 2024 لمولود برج العقرب؟ وكيف سيؤثر عبور الكواكب على حياته وفي أي المجالات قد يكون لديه عقبات؟ هل ستكون حياته الشخصية سعيدة أم ستزداد المشاكل، وكيف ستكون حياته المهنية؟بالنسبة لمواليد برج العقرب، سيكون كوكب المريخ الحاكم في المنزل الثاني مع الشمس في بداية العام. وهناك تواجد لكوكب عطارد والزهرة في برجه أيضاً. كما سيبقى المشتري في برج الحمل في منزله السادس حتى 1أيار . يمكن لعبور الكواكب هذا أن يغير حالة حياته واتجاهاته وسيحصل على فرص متعددة للتقدم والنجاح.

توقعات برج العقرب في الحب 2024



بحسب توقعات برج العقرب 2024، فإن بداية العام ستكون مواتية للغاية. سيبقى عطارد والزهرة في منزلك الأول في بداية العام. ستشعر بالحب الجامح وستفعل أي شيء من أجل من تحب. ستتحدث بشكل كبير ولكن سيكون تحقيق تلك الأشياء الكبيرة تحدياً بالنسبة لك، وإلا فقد يغضب منك أحباؤك. ومع ذلك، فإن الانسجام مع شريكك سيكون ممتازاً وسينضج حبك. هناك فرص جيدة للرومانسية في حياتك أيضاً.



سيكون عبور المريخ خلال العام في المنزل الخامس بين 23 نيسان و1 حزيران. قد لا يكون الوقت مناسباً للحب، كما سيواجه حبيبك مشاكل جسدية وضغوطاً عقلية. ساعد شريكك كثيراً خلال هذه الفترة وابتعد عن الجدالات غير الضرورية، وإلا فقد يكون ذلك ضاراً لعلاقتكما. من المرجح أن يكون الوقت بعد ذلك مناسباً إلى حد كبير. سيعمل شهر مارس وما يليه من أغسطس إلى سبتمبر على تعزيز الحب في العلاقة. إذا كانت هناك رغبة في الزواج من بعضكما البعض، فإن تلك الرغبة ممكنة عندما يدخل كوكب المشتري إلى المنزل الخامس في الأول من أيار.



توقعات برج العقرب في العمل 2024



سيكون هناك استقرار في حياتك المهنية. سيجعلك العام 2024 تعمل بنفس القدر من الجدية. على الرغم من أن مواقع الكواكب ستلهمك لتغيير الوظيفة لكنك سترغب في الالتزام بالوظيفة التي تعمل بها حالياً وستحصل أيضاً على فوائد منها. بقاء زحل في المنزل الرابع طوال الوقت يجعلك تشعر بالاستقرار والثبات في عملك.



اعتباراً من أيار 2024 فصاعداً، يمكنك بدء مشروع تجاري جديد أو يمكنك التفكير في التوسع في عملك الحالي وترتفع فرص النجاح. سيجلب لك عبور كوكب المشتري في المنزل السابع أيضاً نتائج إيجابية ويمكن أن يمنحك نجاحاً جيداً والحصول على ترقيات بين آب وتشرين الأول. عندما يحدث عبور الشمس في البيت السادس في نيسان، فإن ذلك الوقت يشير إلى حصولك على منصب كبير في وظيفتك. وبحسب توقعات برج العقرب 2024، ستكون هناك فرص لتحقيق نتائج جيدة في شهر آب أيضاً.(الجميلة)





