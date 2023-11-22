طيّار أندونيسي يحتضن مسافر فلسطيني داخل الطائرة.. مشهد مؤثر تضامناً مع غزة

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مؤثر لمسافر فلسطيني على متن طائرة أندونيسية، يجسد التعاطف مع الشعب الفلسطيني، وشهداء غزة الذي يستهدفهم طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ 47 يوماً.

ورغم أن المقطع تم توثيقه في الثامن من تشرين الثاني الجاري، لكنه حظي بمشاهدات ومشاركات استمرت حتى اليوم، حيث ظهر فيه طيار إندونيسي وهو يحتضن الراكب الفلسطيني محمود عبد الله، ويرحب به بحفاوة على متن الرحلة التي يقودها، مبدياً تعاطفاً كبيراً مع فلسطين وأهلها.

Advertisement

المقطع الذي نُشر على منصة "تيك توك"، أظهر الطيار وهو ذاهب إلى مقعد الراكب عبد الله، قبل أن يجلس أمامه، ويتبادلان بعض الكلمات بلغة عربية بسيطة.

وأخذ الطيار يسأل محمود عن أحوال فلسطين، مبدياً حزنه الشديد لما يتعرض له المواطنون هناك، داعيا أن يحفظ الله فلسطين وأهلها.

وقال الطيار لعبد الله، "الله يحفظكم في فلسطين وغزة. أنا أبكي من أجلكم. الله يرفع درجاتكم، إن شاء الله. أنا أشعر بالخجل منكم. الله ينصركم جميعا، إن شاء الله، أنا أشعر بألم في داخلي".

وفي نهاية المقطع، هتف الطيار بصوت منخفض: "بالروح، بالدم، نفديك يا أقصى.. الله ينصركم في فلسطين وغزة".

في المقابل، لخص عبد الله الموقف بقوله، "عندما اكتشف الطيار أنني فلسطيني، جاء على الفور إلى مقعدي وسألني باللغة العربية عن أحوال إخواننا في فلسطين، وقال إنه من المحزن للغاية رؤية إخواننا يتعرضون لمثل هذه المجازر. ماذا عنكم جميعاً؟ أشعر بالحزن أيضاً، ودائما أصلي وأدعو لكم من قلبي.

ماذا عن إخواننا في فلسطين وغزة؟".

كما وثق الراكب الفلسطيني -عبر حسابه على إنستغرام أمس الإثنين- رحلة أخرى له تحدث فيها مع أحد الطيارين ومساعده عن الوضع في فلسطين، إذ أبديا تعاطف وحزن لما يحدث من معاناة شعب غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد العديد من العواصم والمدن العالمية موجة تعاطف مع أهل غزة، رفضاً لما يتعرضون له من مجازر إسرائيلية طال أغلبها الأطفال والنساء، حيث يشن الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 40 يوماً حرباً على غزة، أوقعت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.







