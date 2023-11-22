مذيعة إندونيسية تبكي على هواء أطفال غزة

خلال قراءتها خبراً مرفقاً بمشاهد مصورة عن نقل الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في قطاع غزة إلى مصر في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي المجمعَ الطبي، لم تتمالك مذيعة إندونيسية دموعها ودخلت في نوبة بكاء شديدة أثناء.

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وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته قناة "تي في أون" المحلية على منصة "تيك توك"، مذيعة الأخبار الصباحية بوتري ويندا ساري التي انهمرت دموعها خلال عرض مشاهد لرحلة نقل 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى مصر لتلقي الرعاية اللازمة.

وقالت ساري، إن "الأطفال يعانون من الجفاف والقيء والإسهال نتيجة سوء التغذية وعدم توفر المياه النظيفة من أجل تحضير الحليب الخاص بهم وهو ما أدى إلى وفاة 6 منهم، بعد قصف القوات الإسرائيلية لمحيط مستشفى الشفاء وفرض حصار عليها استمر طيلة أسبوع قبل إخلائها".

ورغم بكائها وتأثرها بمشاهد الأطفال المعروضة أمامها على الشاشة، استمرت ساري في القراءة مضيفة "تم بنجاح نقل 31 طفلاً من الأطفال المبتسرين من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات أخرى في جنوب غزة الأحد 19 تشرين الثاني الجاري، وسيتم بعد ذلك نقل جميع الأطفال إلى المستشفيات في مصر".

وتابعت، "لم يتم وضع الأطفال في الحضانات بسبب عدم وجود شبكة كهرباء، وعدم وجود رعاية طبية كافية، وكان هناك نقص في الماء والغذاء بسبب قيام القوات الإسرائيلية بمداهمة المنطقة المحيطة بالمستشفى".







