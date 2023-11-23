في الـ 2024.. حب جديد ونجاح مالي وترقية لمواليد هذا البرج

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مع اقتراب حلول السنة الجديدة، سيكون كوكب زحل في البيت الثاني منذ بداية العام وفقاً لتوقعات برج الجدي 2024، وسيعزز حالته المالية. لن يخذله في أي تحدٍ وسيظل موجوداً دائماً من أجله. لن يواجه أي صعوبات مالية. كما أنّ كوكب المشتري سيجعل حياته العائلية سعيدة وسيساعده أيضاً على التقدم في وظيفته من خلال البقاء في منزله الرابع حتى 1أيار .توقعات برج الجدي في الحب 2024ستكون بداية العام مواتية جداً لشؤونك العاطفية، لأن عطارد والزهرة في منزلك الحادي عشر ويواجهان منزلك الخامس من هناك، مما يؤدي إلى الكثير من النجاح في علاقة حبك. ستكون أنت وشريكك الرومانسي قادرين على حجز مكان في قلوب بعضكما البعض وتنمية اتصالكما. شيء واحد يجب أن تضعه في الاعتبار هو أن عبور المريخ في منزلك الخامس بين شهري يوليو وأغسطس قد يكون مشكلة بالنسبة لعلاقتك. خلال تلك الفترة، يجب أن تسعى جاهداً لمنع أي شكل من أشكال الخلاف حتى لا تكون هناك مشكلات خطيرة وتستمر علاقتكما في السير بشكل جيد.سيدخل كوكب المشتري منزلك الخامس في 1 أيار من هذا العام، وستجلب هذه الفترة الوضوح والقوة لك بحسب توقعات برج الجدي 2024. سيكون لديك موقف مسؤول تجاه الشريك، وسوف تدعمه بشكل كامل في الفرح والحزن، وستساعده عند الحاجة. لن يؤدي هذا إلى تعزيز ثقتكما ببعضكما البعض فحسب، بل سيساعدكما أيضاً على فهم أهمية اتصالكما. سوف يزدهر حبك من أيلول إلى كانون الأول.توقعات برج الجدي المهنية 2024في بداية العام 2024، سيكون زحل في المنزل الثاني وسينظر إلى منزلك الحادي عشر من هناك، وسيكون كوكب المشتري في المنزل الرابع وسيكون له جانب كامل في منزلك العاشر، مما سيؤدي إلى نتائج عمل جيدة. ستعمل بجد وستكون قادراً على تلبية معايير عملك وتجاوزها. سيؤدي ذلك إلى تعزيز ثقتك بنفسك، وسوف تفهم مسؤولياتك تجاه الشركة التي تعمل بها.ستكون علاقاتك مع كبار المسؤولين إيجابية. سترغب في التعامل مع عملك كتحدي وإكماله بأفضل طريقة ممكنة في أقصر وقت ممكن وفقاً لتوقعات برج الجدي 2024. موهبتك هذه لديها القدرة على تحقيق النجاح. سيكون شهر تشرين الثاني شهراً حاسماً بالنسبة لك. هناك فرصة للحصول على ترقية جيدة خلال هذا الوقت، وهناك أيضاً فرصة للانتقال في نيسانوآب . إذا كنت ترغب في تغيير وظيفتك، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. (الجميلة)