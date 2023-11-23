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الفئران تغزو خنادق الجنود الأوكرانيين.. إليكم ماذا حصل

Lebanon 24
23-11-2023 | 08:48
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كشفت صحيفة Japan Times عن انتشار الفئران في خنادق الجيش الأوكراني، مشيرةً إلى أن العدد ازداد كثيراً مقارنةً بالعام الماضي.
جندي أوكراني يدعى ديمتري، قال إنه "لم ير فأراً واحداً في الشتاء الماضي، واشتكى المقاتل مؤكدا أن هذه الفئران قد أحدثت ثقوباً في سترته الجديدة"، بحسب ما نقلته الصحيفة.
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وقال قائد الوحدة العسكرية فلاديمير إن "الفئران لا تفسد ممتلكات الجنود فحسب، بل والأسلاك الموجودة في الخنادق. وتهاجم القوارض أيضا محطات الإنترنت الفضائية الخاصة بشركة "ستارلينك".
وأضاف الصحفي إيمانويل بيشو أن "الفئران تغزو الخنادق الأوكرانية بحثا عن الدفء والغذاء"، لافتاً إلى أن الجنود يستخدمون أفخاخ لزجة لمحاربة القوارض.
لكن الفئران ليست المشكلة الوحيدة للقوات المسلحة الأوكرانية حيث سهّل تساقط الأوراق من الأشجار على الطائرات الروسية بدون طيار اكتشاف المواقع الأوكرانية.
ويشير مقال نشرته صحيفة "جابان تايمز" إلى أن الحالة أصبحت معقدة أيضا بسبب الطرق الجليدية، التي تعيق حركة منظومة أسلحة القوات العسكرية.



المصدر: روسيا اليوم

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