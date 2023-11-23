أوصلته جدته الى المنزل لكنه لم يدخله أبدا... عُثر على جثته بعد ساعات!

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عثر على صبي يبلغ من العمر 13 عامًا مشنوقًا في الغابة بعد مشاجرة مع والدته.وفي التفاصيل، تم العثور على جاي باليرمو، الذي كان يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر القراءة وصعوبات في النوم، قبل وقت قصير من الساعة الواحدة صباحًا يوم 23 كانون الثاني 2020 مشنوقًا في حقل بالقرب من منزله في هوك، بيمبروكشاير.والثلاثاء الفائت، قضت محكمة الطب الشرعي في هافرفوردويست بأن حالة جاي تعني أنه ربما كان "غير قادر على فهم العواقب المميتة" لأفعاله بعد "رد فعل عاطفي" على الخلاف، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.وأدركت عائلة جاي أنه مفقود فقط بعد أن أوصلته جدته إلى المنزل من المدرسة، لكنه لم يدخل إلى المنزل أبدًا.وتم العثور عليه بعد حوالي خمس ساعات وأكد فحص الجثة أن سبب الوفاة هو "الضغط على الرقبة".وقالت والدته نيا أوين: "لقد كان مشغولاً للغاية منذ صغره، وكان يجرب أي شيء، ولم يكن لديه خوف".وقالت إن جاي كان في نادي الكشافة والتجديف، وكان لديه خطط لرؤية والده والذهاب في موعده الأول مع صديقته في عطلة نهاية الأسبوع القادمة.وقالت الشرطة إن الأمر كان "مفاجئًا وغير مبرر" مع "عدم وجود ما يشير إلى وجود جريمة أو تورط طرف ثالث".وقالت السيدة أوين إن ضابط شرطة أبلغها أن ابنها انتحر.