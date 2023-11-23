Advertisement

منوعات

أوصلته جدته الى المنزل لكنه لم يدخله أبدا... عُثر على جثته بعد ساعات!

Lebanon 24
23-11-2023 | 14:00
A-
A+

Doc-P-1133733-638363690711144979.jpg
Doc-P-1133733-638363690711144979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر على صبي يبلغ من العمر 13 عامًا مشنوقًا في الغابة بعد مشاجرة مع والدته.

وفي التفاصيل، تم العثور على جاي باليرمو، الذي كان يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر القراءة وصعوبات في النوم، قبل وقت قصير من الساعة الواحدة صباحًا يوم 23 كانون الثاني 2020 مشنوقًا في حقل بالقرب من منزله في هوك، بيمبروكشاير.
Advertisement

والثلاثاء الفائت، قضت محكمة الطب الشرعي في هافرفوردويست بأن حالة جاي تعني أنه ربما كان "غير قادر على فهم العواقب المميتة" لأفعاله بعد "رد فعل عاطفي" على الخلاف، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأدركت عائلة جاي أنه مفقود فقط بعد أن أوصلته جدته إلى المنزل من المدرسة، لكنه لم يدخل إلى المنزل أبدًا.

وتم العثور عليه بعد حوالي خمس ساعات وأكد فحص الجثة أن سبب الوفاة هو "الضغط على الرقبة".

وقالت والدته نيا أوين: "لقد كان مشغولاً للغاية منذ صغره، وكان يجرب أي شيء، ولم يكن لديه خوف".

وقالت إن جاي كان في نادي الكشافة والتجديف، وكان لديه خطط لرؤية والده والذهاب في موعده الأول مع صديقته في عطلة نهاية الأسبوع القادمة.

وقالت الشرطة إن الأمر كان "مفاجئًا وغير مبرر" مع "عدم وجود ما يشير إلى وجود جريمة أو تورط طرف ثالث".

وقالت السيدة أوين إن ضابط شرطة أبلغها أن ابنها انتحر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:30 | 2023-11-23
08:48 | 2023-11-23
06:40 | 2023-11-23
03:54 | 2023-11-23
03:22 | 2023-11-23
01:46 | 2023-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24