لبنانية تنافس أهم سيدات العالم العربي على لقب امراة العام

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بعدما حصلت على لقب إمرأة العام في العام 2022 عن فئة السياسة والفن والإعلام في مسابقة "غوغل"، ها هي اليوم الناشطة والاستاذة الجامعية حبوبة عون، تنافس على لقب امراة العام على مستوى أهم السيدات العربيات للعام 2023.وعون هي خبيرة في التنمية المجتمعية والصحة العامة، حاصلة على شهادة الدكتوراه في هذا المجال. تشغل حاليًا منصب مديرة قسم المشاركة المجتمعية في كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند. كما انها عضو في الحملة الدولية لمكافحة الألغام الأرضية المضادة للأفراد، عُرفت بأنشطتها في مجال مكافحة الالغام والقنابل العنقودية مع الجيش اللبناني، وهي عضو في الائتلاف الدولي ضد القنابل العنقودية وتتمتع بخبرة طويلة في العمل في برامج التنمية المجتمعية.