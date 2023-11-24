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ارتكبت جريمة مروعة بحق أطفالها بعدما طعنت زوجها... هذا ما حلّ بهم!

Lebanon 24
24-11-2023 | 00:42
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كشفت السلطات الأميركية أن سيدة من ولاية تكساس، طعنت زوجها قبل أن تقود سيارتها إلى بحيرة وبداخلها أطفالها الثلاثة، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

يوم الجمعة الفائت، ألقي القبض على وي فين أونغ، من كارولتون، ووجهت إليها ثلاث تهم بالاعتداء الجسيم بسلاح فتاك وتهمة واحدة بالاعتداء الجسيم بسلاح مميت أدى إلى إصابة جسدية، وفقًا لبيان صحافي صادر عن قسم شرطة كارولتون.
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واستجابت الشرطة لمكالمة قبل الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم بشأن رجل قال إنه تعرض للطعن على يد زوجته، حسبما جاء في البيان. قامت شركة Carrollton Fire Rescue بإحضار الرجل إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج ومن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة.

وبعد وقت قصير، تلقت الشرطة في مدينة لويسفيل القريبة مكالمة منفصلة على رقم 911 بشأن زوجة الرجل - التي تم تحديدها فيما بعد باسم أونغ - وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و9 و12 عامًا، وجميعهم كانوا داخل سيارة كانت تتحرك، وقالت السلطات.

وتم إخراج الأشخاص الأربعة من السيارة ونقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، بما في ذلك طفل لا يزال في حالة حرجة، وفقا للشرطة.

وقالت الشرطة إنه تم إخطار أفراد الأسرة ويتعاونون مع التحقيق، ولم يتم الإعلان عن الدافع المحتمل للعنف.

وتم احتجاز أونغ من قبل شرطة كارولتون وكان من المتوقع أن يتم نقلها إلى مركز الاحتجاز في مقاطعة دينتون. ليس من الواضح ما إذا كانت قد قدمت التماسًا أو استعانت بمحامي للتحدث نيابة عنها.
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