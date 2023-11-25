الشرطي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن في السجن

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تعرض الشرطي الأميركي ديريك شوفين المدان بقتل المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر، في سجن اتحادي في أريزونا بجنوب غرب الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة.وكتبت الصحيفة الأميركية أن شوفين "تعرض للطعن، الجمعة، في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا، حسب شخصين مطلعين على هذا الأمر".وكان مقتل فلويد قد تسبب بحركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.