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منوعات
تبادلت صوراً فاضحة مع تلميذها القاصر.. ما فعلته هذه المعلمة لا يصدّق!
Lebanon 24
25-11-2023
|
23:00
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اتُهمت معلمة في أركنساس بتبادل صور عارية مع طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، وطلبت منه أن يرسل لها الصور "لإشباع رغباتها الجنسية".
وقال مكتب عمدة مقاطعة لوغان إن كايتلان بارنز، 30 عاماً، التي كانت معلمة في ذلك الوقت في مدرسة بونفيل جونيور الثانوية، أرسلت صورا عارية عدة ومقطع فيديو عبر سناب شات "تكشف عن أعضائها التناسلية عن عمد" للصبي.
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وقالت الشرطة: "لقد وجهت الطالب بإرسال صور جنسية صريحة إليه"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.
وسعت بارنز إلى الحصول على المواد "لإثارة رغباتها الجنسية أو إشباعها"، وفقًا لسجلات المحكمة التي حصلت عليها قناة KATV.
ويُزعم أن طالب مدرسة بونفيل جونيور الثانوية تلقى الصور على مدى ليلتين بينما كان الاثنان في منزليهما، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.
وتم القبض على المنحرفة المزعوم في 17 تشرين الثاني في منزلها في فورت سميث نتيجة التحقيق الذي أجراه مكتب الشريف بمساعدة شرطة ولاية أركنساس.
ووجهت إليها تهم جناية تتعلق بالفحش الجنسي مع طفل، وإنتاج أو توجيه أو الترويج لأداء جنسي لطفل، واستخدام جهاز اتصال، والمواد الإباحية عن الأطفال على الكمبيوتر.
وتم إطلاق سراح بارنز من السجن يوم الاثنين بكفالة قدرها 25 ألف دولار.
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