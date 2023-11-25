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برجك اليوم

Lebanon 24
25-11-2023 | 23:00
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الحمل
ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح.

الثور
لا تستلم للضغوط ونفّذ التعليمات المطلوبة منك فقط، ولا تحاول القيام بما يسيء الى جهودك في العمل.

الجوزاء
الفرصة مناسبة اليوم للتخلص من الضغوط وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.
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السرطان
تشعر بالارتباك وتخاف على موقع او علاقة، لكنّه ايضاً يدفعك الى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك.

الأسد
يوم غني بالتعارف واللقاءات وبالمزيد من الانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي دور الوسيط والمفاوض والمحاور، وتنجح في تقريب وجهات النظر بمهارة.

العذراء
مضاربات مالية ودعم من قبل الزملاء ويكون الوقت مناسباً لسفر والاتصال ببعض المؤسسات الكبيرة.

الميزان
خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات.

العقرب
الأنانية غير المبرّرة تدفعك إلى اتخاذ مواقف خارج قناعاتك، لذلك عليك الإسراع في إعادة تصويب الوضع قبل فوات الأوان.

القوس
تضطر الى مواجهة واقع لا يروقك، أدعوك إلى تأجيل البدء بمشاريع جديدة والانصراف إلى التفكير العميق والتخطيط.

الجدي
ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعا لتبدأ آخر، أو تذهب في اتجاهات جديدة أكثر وعداً.

الدلو
تمتلك عدداً من المواهب، لكنك تحتاج إلى الأسلوب الأنسب لإطلاقها وتوظيفها في الزمان والمكان المناسبين.

الحوت
تخوض بعض المجالات الفكرية وتهتهم بتفاصيل تلفت نظرك، وقد تبدو محرجاً جداً في بعض المواقف. (السومرية)

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