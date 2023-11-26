بفضل إطلالاتها الجريئة.. عارضة أزياء مُثيرة تجني 11 ألف دولار شهريًا ولكن! (صور)





ولكن هناك مشكلة: إنها ليست حقيقية، على الرغم من أن دخلها حقيقي، وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست".

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فهذه الفتاة هي في الواقع روبوت ابتكره المصمم الإسباني روبين كروز، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في جعل نموذج الرسوم المتحركة يبدو نابضًا بالحياة قدر الإمكان.



وبفضل معجبي Aitana المفعمين بالحيوية عبر الإنترنت، يحقق المصمم الآن ثروة، حيث يصل صافي دخله إلى 10,900 دولار شهريًا. بفضل مظهرها المذهل، تمكنت أيتانا لوبيز وهي عارضة أزياء تبلغ من العمر 25 عامًا ذات شعر وردي من الحصول على عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت.ولكن هناك مشكلة: إنها ليست حقيقية، على الرغم من أن دخلها حقيقي، وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست".فهذه الفتاة هي في الواقع روبوت ابتكره المصمم الإسباني روبين كروز، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في جعل نموذج الرسوم المتحركة يبدو نابضًا بالحياة قدر الإمكان.وبفضل معجبي Aitana المفعمين بالحيوية عبر الإنترنت، يحقق المصمم الآن ثروة، حيث يصل صافي دخله إلى 10,900 دولار شهريًا.

وقال روبين كروز: "لقد فعلنا ذلك حتى نتمكن من كسب عيش أفضل وعدم الاعتماد على الأشخاص الآخرين الذين لديهم غرور أو هوس أو يريدون فقط كسب الكثير من المال من خلال الظهور".



والمصمم المبتكر هو مؤسس وكالة نماذج الذكاء الاصطناعي The Clueless.



وفي الصيف الفائت، جاءت فكرة تصميم Aitana إلى كروز بعدما عانى من لوجستيات العمل مع المؤثرين في الحياة الواقعية.



ويقوم فريق من وكالة الذكاء الاصطناعي الخاصة به برعاية Aitana وحياتها بدقة بمساعدة فوتوشوب، ويقررون ما ستفعله، وأين ستذهب، والمحتوى الذي سيتم نشره. (LBCI)



