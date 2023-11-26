هل يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تصميم ديكور المنزل؟ إليكم التفاصيل

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وتستفيد أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه من قدرات التعلم العميق، ومعالجة اللغة الطبيعية؛ لتوفير المساعدة والتوجيه والإلهام، التي لا تقدر بثمن لدى أصحاب المنازل، ما يجعل عملية التصميم الداخلي أكثر كفاءة وإبداعاً وتخصيصاً.



يقدم جيمس ميلان - ماتوليفيتش، المدير الإبداعي في استوديو التصميم الرقمي «Bobbi Beck»، نصائح إلى أصحاب المنازل، ومصممي الديكور الداخلي، المهتمين بتسخير هذه التكنولوجيا الجديدة؛ لإعادة تصميم مساحاتهم.



ويوضح ماتوليفيتش أن «التقدم السريع للذكاء الاصطناعي يعني أنه يتم إطلاق العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة كل يوم. ومع ذلك، فإن معظم هذه الأدوات بدائية إلى حدٍّ ما في أحسن الأحوال، وغير قابلة للاستخدام في أسوأ الأحوال، وغالباً تتنكر في شكل ذكاء اصطناعي؛ لتبدو أكثر ابتكاراً مما هي عليه في الواقع». وسط هذا الحجم الهائل من الأدوات، لا يوجد سوى عدد قليل مختار من الأدوات الثورية حقاً، والقوية بما يكفي لتغيير طريقة تصميمنا، وتزييننا للديكورات الداخلية. وهناك أداتان بارزتان في ثورة الذكاء الاصطناعي هذه، هما: «Midjourney»، و«Chat GPT».



نظرة على «Midjourney»



أداة ذكاء اصطناعي؛ لتحويل النص إلى صورة. وبدلاً من البحث في قاعدة بيانات الصور الموجودة مسبقاً، فإنه يقوم بإنشاء صور جديدة تماماً، بناءً على المطالب النصية. ويحقق ذلك من خلال الاعتماد على مجموعة بيانات تدريب واسعة من الصور من الويب، باستخدام هذه المعلومات المرجعية؛ لإنشاء صور فريدة؛ بناءً على طلبات المستخدم.



ويمكن الوصول إلى «Midjourney»، من خلال «Discord»، وتعمل كغرفة دردشة عبر الإنترنت، ما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع روبوت «Midjourney»، وتقديم طلبات بالصور التي يرغبون في رؤيتها. إنه يتفوق في توفير الإلهام البصري، خاصة لمفاهيم التصميم الفريدة، التي قد لا تحتوي على صور مرجعية متوفرة بسهولة.



على سبيل المثال، إذا كنت تتخيل «غرفة نوم متوسطية فاخرة باللونين الأبيض والأزرق»، لكن لا يمكنك العثور على الإلهام في المنصات التقليدية، مثل: «Instagram»، أو «Pinterest»، فيمكنك أن تطلب من «Midjourney» إنشاء صورة؛ بناءً على هذا الوصف. يشهد مجال التصميم الداخلي، حالياً، تحولاً ملحوظاً، بفضل التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي (AI). وتظهر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل: «ChatGPT»، و«Midjourney»، كأدوات قوية، تُحدث ثورة في الطريقة التي يتعامل بها الأشخاص مع ديكور منازلهم.وتستفيد أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه من قدرات التعلم العميق، ومعالجة اللغة الطبيعية؛ لتوفير المساعدة والتوجيه والإلهام، التي لا تقدر بثمن لدى أصحاب المنازل، ما يجعل عملية التصميم الداخلي أكثر كفاءة وإبداعاً وتخصيصاً.يقدم جيمس ميلان - ماتوليفيتش، المدير الإبداعي في استوديو التصميم الرقمي «Bobbi Beck»، نصائح إلى أصحاب المنازل، ومصممي الديكور الداخلي، المهتمين بتسخير هذه التكنولوجيا الجديدة؛ لإعادة تصميم مساحاتهم.ويوضح ماتوليفيتش أن «التقدم السريع للذكاء الاصطناعي يعني أنه يتم إطلاق العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة كل يوم. ومع ذلك، فإن معظم هذه الأدوات بدائية إلى حدٍّ ما في أحسن الأحوال، وغير قابلة للاستخدام في أسوأ الأحوال، وغالباً تتنكر في شكل ذكاء اصطناعي؛ لتبدو أكثر ابتكاراً مما هي عليه في الواقع». وسط هذا الحجم الهائل من الأدوات، لا يوجد سوى عدد قليل مختار من الأدوات الثورية حقاً، والقوية بما يكفي لتغيير طريقة تصميمنا، وتزييننا للديكورات الداخلية. وهناك أداتان بارزتان في ثورة الذكاء الاصطناعي هذه، هما: «Midjourney»، و«Chat GPT».أداة ذكاء اصطناعي؛ لتحويل النص إلى صورة. وبدلاً من البحث في قاعدة بيانات الصور الموجودة مسبقاً، فإنه يقوم بإنشاء صور جديدة تماماً، بناءً على المطالب النصية. ويحقق ذلك من خلال الاعتماد على مجموعة بيانات تدريب واسعة من الصور من الويب، باستخدام هذه المعلومات المرجعية؛ لإنشاء صور فريدة؛ بناءً على طلبات المستخدم.ويمكن الوصول إلى «Midjourney»، من خلال «Discord»، وتعمل كغرفة دردشة عبر الإنترنت، ما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع روبوت «Midjourney»، وتقديم طلبات بالصور التي يرغبون في رؤيتها. إنه يتفوق في توفير الإلهام البصري، خاصة لمفاهيم التصميم الفريدة، التي قد لا تحتوي على صور مرجعية متوفرة بسهولة.على سبيل المثال، إذا كنت تتخيل «غرفة نوم متوسطية فاخرة باللونين الأبيض والأزرق»، لكن لا يمكنك العثور على الإلهام في المنصات التقليدية، مثل: «Instagram»، أو «Pinterest»، فيمكنك أن تطلب من «Midjourney» إنشاء صورة؛ بناءً على هذا الوصف.

إنه قادر على تقديم تفسير دقيق، ما يسمح لك بتحسين أفكارك من خلال مطالبات مثل «غرفة نوم رئيسية فاخرة ذات تصميم متوسطي باللونين الأبيض والأزرق»؛ مع تأثيرات الطراز العربي أو غرفة النوم الرئيسية الفاخرة مع تصميم البحر الأبيض المتوسط باللونين الأبيض والأزرق؛ أو بتأثيرات النمط الكلاسيكي الجديد.



وعلى الرغم من أنها ليست أداة بحث عن الصور، فإن كل صورة ينشئها المستخدمون تذهب إلى مكتبة المشاع الإبداعي، ما يسمح للمستخدمين بالبحث عن الإلهام في التصميم الداخلي؛ استناداً إلى الصور التي تم إنشاؤها بواسطة «Midjourney».