محتالة على "فيسبوك" تسلب مسناً أمواله.. إليكم كيف خدعته

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تعرض رجل أميركي مسن لاحتيال سلبه كل مدخراته بعد أن تواصلت معه امرأة على موقع فيسبوك للاستثمار في العملات المشفرة.واعتقد بوب نيلسون أنه استثمر أمواله بحكمة في العملات المشفرة، وتبين أنه كان ضحية احتيال. وكشف أن شابة تواصلت معه عبر فيسبوك وشجعته على الاستثمار في العملات المشفرة.وقال لقناة محلية: "كانت محترفة جداً في تقديمها الأمر. لم تكن لدي فكرة عما يحدث حتى نفاد كل أموالي". وأضاف أنه "أمر مخيب للآمال ومهين ومثير للغضب حقاً".وقال بوب: "بدأت تخبرني عن الأموال التي كانت تجنيها من عقود بيتكوين الآجلة، ما أثار اهتمامي بالطبع". وأقنعته المرأة بإنشاء حساب على ما يعتقد أنه موقع مشهور يدعى "كيرف" لكن العنوان الذي طُلب منه استخدامه كان نسخة مزيفة.وشاهد بوب استثماره الأولي ينمو بسرعة في غضون أسابيع، وبدا أنه يجني مئات الآلاف من الدولارات، واستمر في ضخ الأموال. ولكن عندما حاول نقلها إلى محفظته الرقمية، حدث خطأ أمني. وقيل له إنه سيحتاج إلى إيداع ما يقرب من 100 ألف دولار إضافية للوصول إلى المال.ثم أدرك أنه كان ضحية احتيال، فسارع للاتصال بالسلطات المحلية والفدرالية، ولكن استعادة الأموال غير مضمونة، حسب ميرور البريطانية.