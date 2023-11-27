ناشطة أميركية عبر تيك توك توثق على مدى 48 أسماء شهداء غزة

وثقت الناشطة الأميركية ميغان وولي رواد على "تيك توك" أسماء الأطفال الذي استشهدوا على مدى 48 يوماً من الحرب الإسرائيلية على غزة، عبر مقاطع فيديو.



Advertisement وقالت وولي في أحدث مقطع لها، "هذ هو اليوم الـ16 من قراءة أسماء الأطفال الذين قتلوا في غزة، تذكروا أسماء هؤلاء الأطفال دائما، لدينا عدد لا بأس به من العائلات". وعلى مدار 16 يوما وحتى أمس الأحد 26 تشرين الثاني 2023، وثقت وولي أسماء شهداء غزة تأكيداً على قيمة حياة كل منهم على حدة.وقالت وولي في أحدث مقطع لها، "هذ هو اليوم الـ16 من قراءة أسماء الأطفال الذين قتلوا في غزة، تذكروا أسماء هؤلاء الأطفال دائما، لدينا عدد لا بأس به من العائلات".

وختمت المقطع بقولها، "ردد أسماءهم، تذكر أسماءهم، سنواصل العمل، لن نتخلى عنهم، لن نتراجع ونظهر فقط بعض الاحترام، خذ لحظة لتتذكر أن هؤلاء أطفال تحت سن العاشرة".

وتفصح وولي في مقطع آخر على "تيك توك" عن السبب الذي دفعها إلى تسجيل هذه المقاطع المصورة الموثقة لأسماء الشهداء من أطفال غزة قائلة، "رأيت تعليقا فظا جدا يقول إنهم لا يستطيعون قراءة بعض أسماء الأطفال أو الأشخاص بشكل عام… أغضبني هذا التعليق حقا لأن البعض منكم يسمون أطفالهم بأسماء مثل آبل، نورث، ماليبو باربي.. لا أهمية حقا لأسمائهم أو لديانتهم أو محل ولادتهم، فحياتهم لا تقدر بثمن".

وعلى مدى 48 يوما الماضية، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، في حين تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.





