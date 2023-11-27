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برجك اليوم

Lebanon 24
27-11-2023 | 22:43
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الحمل
عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك
الثور
عدم الرغبة في العمل مع بعض الزملاء الحساد يؤدّي إلى مشاكل وقد يكلفك الكثير من التراجع
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الجوزاء
تستغلّ جاذبيتك لإقناع بعض العاملين معك بوجهة نظرك، فتحقق صفقات لافتة طال انتظارها
السرطان
احذر التصرف بفوضى لئلا تولّد المتاعب ويكون عملك من دون جدوى أو كأنك تلاحق المستحيل
الأسد
حاول أن تتوصل بقدراتك الشخصية إلى إنجاز أعمالك بدقة ولا تؤجل قراراً وتجنّب تأزيم المواقف
العذراء
حضِّر مهامّك جدًّا وادرس خطواتك ومشاريعك بدقّة وتروٍّ، بادر الى إنجاز الأعمال المهمة والصعبة
الميزان
يناسبك هذا اليوم، والثقة بالنفس هي أبرز عناوين نجاحك في المرحلة المقبلة
العقرب
قد تذهب في رحلة أو سفر أو تعرف مناسبة مهمة مع الزملاء، يخفّ الضغط هذا اليوم وتكون الأمور هادئة جداً
القوس
مسؤولياتك كبيرة وتزداد يوماً بعد يوم، فحاول ألا تتسرع حتى لا تقع في المحظور وتدفع الثمن غالياً
الجدي
إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، فافعل ذلك اليوم لأن فرص النجاح تبدو أوفر حظاً
الدلو
قد تُثار مشكلات في العمل، أو يطرأ ما يزعجك ويثير التساؤلات، لا تترك أحداً يستغلك ولا تقم بمناورات
الحوت
اقتحم الساحات، فالوقت غير مناسب للتردد والحسابات والتكهنات والافتراضات، لكنه يملي عليك ضرورة العمل والتنفيذ
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