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"زجاجات السحرة"... شواطئ الولايات المتحدة الجنوبية تعج بقطع أثرية "مخيفة"!

Lebanon 24
27-11-2023 | 23:30
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امتلأت الشواطىء الجنوبية للولايات المتحدة بـ "زجاجات السحرة" المملوءة بأشياء مختلفة مكرسة لـ "دفن الأرواح الشريرة".


وتشير قناة Fox News التلفزيونية إلى أن الاكتشافات "المخيفة" على طول ساحل خليج المكسيك "تخيف حتى المستكشفين"، لذلك يجب على مرتادي الشاطئ "توخي الحذر" و"الأفضل" ترك هذه الزجاجات مغطاة جيدا.
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ويقول الباحث جيس تونيل لـ Fox Digital: "إنها لا تخيفوني، لكنني لن أفتحها. أقصد، لأنها حتما تحتوي على تعويذات وأشياء - فلماذا المخاطرة".
وقد تحتوي هذه الزجاجات على شعر، أعشاب، نباتات، أظافر وحتى "سوائل بشرية"، هذه المواد تقليديا تستخدم في بريطانيا وفقا لقسم العلوم والمجتمع بجامعة ماكغيل، هناك في القرنين السادس عشر والسابع عشر إيمان قوي بالسحرة وقدرتهم على التسبب في الفوضى باستخدام التعويذة. وفي الوقت نفسه، استخدمت ما يسمى بـ "زجاجات الساحرة" لصد "السحر".
ووفقا لجيس تونيل، هذه الزجاجات على الأغلب صنعت في بلدان حوض الكاريبي أو أمريكا الجنوبية وليس في الولايات المتحدة.
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