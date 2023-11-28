في الـ 2024.. عام محظوظ وتغييرات غير متوقعة لمواليد هذا البرج!

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مع اقتراب حلول سنة جديدة، ماذا يحمل العام 2024 لمواليد برج الحوت؟ متى وأي فترة ستكون الأفضل بالنسبة له وكيف سيكون نجاحه المهني وفي أي وضع مالي سيكون عليه هذا العام؟ ماذا سيحدث في حياته الشخصية وما هي التغييرات التي ستحدث في علاقته العاطفية ؟توقعات برج الحوت 2024سيبقى كوكب المشتري في منزلك الثاني منذ بداية العام 2024، يحمي عائلتك وسوف يساعدك في توفير المال. سيكون تأثيره على مهنتك إيجابياً أيضاً. في الأول من أيار، سيظهر عبور كوكب المشتري في منزلك الثالث إلى منزلك السابع والتاسع والحادي عشر مما يؤدي إلى المزيد من الأعمال وتحسين العلاقات الزوجية والحظ. ضع في اعتبارك أنك قد تشعر بالسوء تجاه الأشياء الصحيحة التي يتحدث بها زملائك، لكنك ستفاجئ الجميع باتخاذ بعض القرارات الكبيرة.توقعات برج الحوت في الحب 2024ستكون بداية العام 2024 ميمونة بالنسبة لك، ولكن سيكون هناك توتر بسبب وجود المريخ في منزلك الخامس. سيكون كوكب الزهرة وعطارد أيضاً في منزلك التاسع في بداية العام. هذا الحضور سيجعلك سعيداً ويمكنك أيضاً الذهاب في رحلة رومانسية مع من تحب.الفترة من شباط إلى آذار ستكون صعبة لأن المريخ والشمس سيؤثران عليك بدخولهما البيت الحادي عشر والتوجه إلى البيت الخامس مما يسبب احتكاكاً في علاقتكما. يجب أن تتحلى بالصبر طوال هذه الفترة، وإلا سيكون هناك خلاف وستكون العلاقة في صراع. قد يؤدي السماح بتصاعد الخلاف إلى الإضرار بعلاقتكما.وفقاً لتوقعات برج الحوت 2024، يمكن أن يتسبب وجود المريخ في المنزل الخامس في حدوث مشاجرات غير ضرورية بين تشرين الأول وكانون الأول. قد يعاني من تحب من مشاكل صحية. لذا تجنب اتخاذ قرارات كبيرة وركز على إدارة علاقتك خلال هذه الفترة. ستكون هناك أيضاً أوقات في منتصف العام تكون فيها علاقتكما قوية وستتاح لكما الفرصة للتقرب من بعضكما البعض. سيكون شهري تموز وآب مثاليين. ستقضيان الكثير من الوقت مع بعضكما البعض خلال هذه الفترة.توقعات برج الحوت المهنية 2024ستكون بداية العام مفيدة للغاية لحياتك المهنية. في بداية العام، ستكون الكواكب الرائعة مثل المريخ والشمس في منزلك العاشر. وهذا سوف يدفع حياتك المهنية إلى آفاق جديدة. سوف تقوم بعملك بتفانٍ هائل وضمير حي تجاه أهدافك، وستقوم بعملك بأمانة تامة. يمكنك الحصول على وظيفة جيدة والنجاح في العمل خلال بداية العام، من كانون الثاني إلى آذار. سوف تنجح في مهامك وسيبدو المدراء سعداء بك.(الجميلة)