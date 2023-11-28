Advertisement

منوعات

عامل نظافة ينتحل صفة طبيب... ويخلع 4 أسنان لمريض داخل عيادة!

Lebanon 24
28-11-2023 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1135127-638367622900252633.jpg
Doc-P-1135127-638367622900252633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت إحدى العيادات الخاصة في مدينة إسطنبول التركية واقعة غريبة، حيث انتحل عامل نظافة صفة الطبيب، وقلع أسنان أحد المرضى ووصف له الدواء.
 
وحسب صحيفة "زمان" فإن المريض الذي يدعى هاكان يلدريم، الذي كان يعاني من ألم في الأسنان، اتصل بالعيادة، وقام عامل النظافة جمال شان أسلان، بالرد وتقديم نفسه على أنه طبيب أسنان وحدد موعدا له للحضور في المساء.
Advertisement
 
بعد الترحيب بالمريض الذي ذهب إلى العيادة، اكتسب شان أسلان الثقة عندما أخبره عامل النظافة أنه محاضر في إحدى الجامعات؛ ثم قام بفحص أسنان يلدريم في العيادة التي كان فيها بمفرده وقرر إزالة 4 منها.
 
وحاول هاكان يلدريم توضيح أنه ليس من الصواب خلع الأسنان الخارجية؛ لكن شان أسلان رد بالقول: "هل تعلمني وظيفتي؟"، وقام بخلع أسنانه الأمامية الأربعة العلوية تحت التخدير الموضعي؛ وتقاضى رسوم فحص ألف ليرة دون إيصال أو فاتورة.
 
وذهب هاكان يلدريم، الذي كان وجهه منتفخا ويتألم بعد خلع أسنانه، إلى الصيدلية بالوصفة الطبية التي كتبها شان أسلان، لكن الصيدلي ذكر له أن الوصفة الطبية ليست مختومة، وبالتالي فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي لن تغطي تكلفة الدواء، وحينها تم الكشف عن الخدعة التي تعرض لها يلدريم.
وقال صاحب العيادة الدكتور إبراهيم ليفنت: "جمال هو عامل النظافة، فهو يأتي وينظف في المساء، وقد صدم الرجل مما سمعه، وقدم شكوى أمام المحكمة".
وذكر هاكان يلدريم أن التورم في وجهه لم يهدأ لمدة شهر كامل، وذكر في الدعوى أنه: "بسبب التورم المفرط، حدث ترهل وكدمات دائمة تحت عيني، وتضررت أسناني بسبب العلاج غير الصحيح، كما أنني تعرضت لأذى نفسي". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:34 | 2023-11-28
01:37 | 2023-11-28
00:31 | 2023-11-28
23:30 | 2023-11-27
23:00 | 2023-11-27
22:43 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24