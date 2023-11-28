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حفل زفاف تحوّل إلى كابوس.. ما فعله العريس بعروسه وضيوفه لا يُصدق (صورة)

Lebanon 24
28-11-2023 | 04:34
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أسفرت مذبحة حفل زفاف في تايلاند عن مقتل 5 أشخاص، بعدما أطلق عريس "مخمور" النار على عروسه وضيوفها ثم انتحر.

وفي التفاصيل، وقع إطلاق النار في حوالي الساعة 11.25 مساء يوم السبت الماضي، في منزل في منطقة وانغ نام خيو شمال شرقي تايلاند، حيث كان حفل زفاف تشاتورونج سوكسوك، 29 عاما، وكانشانا باتشونثويك، 44 عاما.
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وخلال الاحتفالات، لاحظ الضيوف والأقارب أن تشاتورونج، وهو جندي سابق، بدا غاضبا بعد خلاف مع عروسه، فخرج العريس من المكان إلى سيارته وعاد بمسدس عيار 9 ملم ثم أطلق النار، مما أسفر عن مقتل العروس ووالدتها كينجثونج كلاجورهو البالغة من العمر 62 عاما وشقيقتها كورنيكا ماناتور البالغة من العمر 38 عاما.

كما أصابت رصاصات طائشة ضيفين آخرين، مما أدى إلى مقتل أحدهما، وهو ثونغ نونخونثود، 50 عاما، وإصابة بامرونج شاتيرارات، 28 عاما، بجروح خطيرة.

إلى أن وضع القاتل المسدس في فمه وأطلق النار على نفسه.

جثث متناثرة
يشار إلى أن الجثث تركت متناثرة على حلبة الرقص عندما وصلت أطقم الطوارئ.

وقالت الشرطة إنه تم انتشال 11 رصاصة من مكان الحادث بينما أظهر مقطع فيديو عددا من أكياس الجثث مصطفة على العشب وبركا من الدماء في المكان.
 
 
 
 
 
ويُزعم أن الضيوف قالوا إن شاتورونج الذي كان مخموراً تماماً في ذلك الوقت أصبح غاضباً لأنه يخشى أن تتركه زوجته الجديدة من أجل رجال آخرين.

فيما قالت الشرطة إن تشاتورونج كان جنديا سابقا في مشاة البحرية، ويعمل في قاعدة ساتاهيب البحرية في تشون بوري، وكان فقد ساقه اليمنى بعد أن دهسه قطار أثناء الخدمة.(العربية)

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