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استنفار الشرطة الأميركية بسبب طفل.. قادة شاحنة وخلف خسائر كبيرة !

Lebanon 24
28-11-2023 | 08:25
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تسبب طفل يبلغ من العمر 12 عاماً باستنفار عناصر الشرطة الأميركية، بعدما سرق شاحنة وظل يقودها لأكثر من ساعة، مخلفا وراءه خسائر مادية كبيرة.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الشاحنة المجهزة برافعة شوكية، التي يصل وزنها إلى نحو 15 طنا، سرقت مساء السبت من خارج مدرسة في آن أربور بولاية ميشيغان، باستخدام مفتاح عثر عليه الصبي في خزانة.
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ولاحقت الشرطة الشاحنة بعدما لاحظت أن السائق لم يشغل المصابيح الأمامية، وكان يسير بسرعة لا تتجاوز 30 كيلومترا في الساعة.

لكن الصبي لم يتوقف عن القيادة، وظل هاربا لأكثر من ساعة صدم خلالها نحو 10 سيارات.

وقالت شرطة آن أربور: "كان هذا وضعا خطيرا للغاية، وكان من الممكن أن ينتهي بإصابات خطيرة لا يزال الحادث قيد التحقيق الجنائي"، في حين لم تخلف الواقعة  أي إصابات بشرية.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر ملاحقة الشاحنة، بينما كان الضابط يحث الصبي على "التوقف الآن"، ويحذر زميله من التوقف أمامه.

وتم، في نهاية المطاف، اعتقال الصبي بعد نحو ساعة من المطاردة، واقتياده إلى مركز احتجاز الأحداث.




المصدر: سكاي نيوز

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